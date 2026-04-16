Chieti, ELEZIONI AMMINISTRATIVE 24-25 MAGGIO 2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Informazioni e disposizioni in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio per il rinnovo del Consiglio comunale di Chieti 2026. Voto a domicilio per elettori affetti da infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione possono esercitare il diritto di voto presso l’abitazione in cui dimorano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 14 aprile e lunedì 4 maggio 2026. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria Locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si allegano le informazioni diramate dalla ASL di Chieti-Lanciano-Vasto e la modulistica necessaria per richiedere la suddetta certificazione, nonché il modello di dichiarazione da presentare al Comune –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it