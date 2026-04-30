Chieti, Elezioni amministrative Chieti 2026 – Programmi elettorali candidati sindaco e liste collegate

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Come previsto dall’articolo 73 comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2.000 n. 267 si procede alla pubblicazione dal 30 aprile all’8 giugno 2026 (eventuale turno di ballottaggio) sull’Albo Pretorio Online del Comune di Chieti, dei programmi elettorali dei candidati Sindaco e delle liste ad essi collegate, ammesse alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. La pubblicazione dei programmi avrà luogo per tutta la durata del periodo elettorale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ordine di elencazione progressiva dei candidati ammessi alla carica di Sindaco e delle liste ad essi collegate deriva dal sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale circondariale in data 27 aprile 2026. Candidato sindaco Mario Colantonio, Programma elettorale del candidato e delle liste collegate : 1) AZIONE POLITICA, 2) LEGA SALVINI CHIETI, 3) UNIONE DI CENTRO Per leggere il programma: clicca qui Candidato sindaco Cristiano Sicari, Programma elettorale del candidato e delle liste collegate: 1) FRATELLI D’ITALIA, 2) NOI MODERATI, 3) FORZA ITALIA, 4) CHIETI PROGETTO Per leggere il programma: clicca qui Candidato sindaco Olinto Amoroso, Programma elettorale del candidato e delle liste collegate: 1) RINASCITA PER CHIETI Per leggere il programma: clicca qui Candidato sindaco Giancarlo Cascini, Programma elettorale del candidato e delle liste collegate: 1) CHIETI IN COMUNE Per leggere il programma: clicca qui Candidato sindaco Giovanni Legnini, Programma elettorale del candidato e delle liste collegate: 1) PARTITO DEMOCRATICO, 2) CHIETI VIVA CON LEGNINI, 3) CHIETI PER CHIETI, 4) MOVIMENTO 5 STELLE, 5) POLO CIVICO DE CESARE, 6) ALLEANZA VERDI E SINISTRA, LEGNINI SINDACO CHIETI 2026. Per leggere il programma: clicca qui Candidato sindaco Alessandro Carbone, Programma elettorale del candidato e delle liste collegate: 1) LIBERALI PER CHIETI, 2)CHIETI SCEGLIE CARBONE, 3) CHIETI SCALO NOI, 4) CHIETI AL CENTRO. Per leggere il programma: clicca qui I programmi sono presenti anche in allegato alla presente comunicazione –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it