Chieti, Elezioni europee, tutto quello che c’è da sapere su: esercizio del voto, documenti, uffici, sezioni e seggi

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Sezioni elettorali, la nuova ubicazione in città. Clicca e consulta l’elenco aggiornato delle sezioni Ufficio elettorale, gli orari di apertura – si apprende dal portale web ufficiale. Clicca qui e leggi l’orario Scrutatori, ecco la lista – Per consultare l’elenco clicca qui Sostituzione scrutatori e presidenti, l’avviso per l’elenco aggiuntivo: clicca qui Studenti fuori sede, come votare – Clicca per fare la domanda e scaricare i moduli. Bus, aerei, treni, autostrade – si apprende dalla nota stampa. Tutti gli sconti per tornare a votare: Info qui Voto a domicilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Info e moduli: clicca qui per leggere e scaricarli. Voto assistito – riporta testualmente l’articolo online. Informazioni per elettori e accompagnatori: clicca qui Agevolazioni per volontari e operatori del servizio civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Clicca qui. Il voto europeo – recita il testo pubblicato online. Tutte le info sul sito nazionale dedicato – riporta testualmente l’articolo online. Clicca qui e leggi

