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Politica

Chieti, Elezioni Provinciali: Sigismondi e Tavani (FdI) riducono il divario con CSX grazie a Di Nardo

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Le elezioni provinciali nella provincia di Chieti hanno visto un’inaspettata riduzione del divario tra centrodestra e centrosinistra, grazie alla candidatura del sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo. Questo è quanto emerge da un comunicato congiunto del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, sen. Etelwardo Sigismondi, e del coordinatore provinciale FdI di Chieti, Antonio Tavani.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, le elezioni provinciali prevedono un sistema elettorale di secondo livello in cui votano solo sindaci e amministratori comunali. Nonostante il vantaggio del centrosinistra, con amministrazioni di comuni come Chieti e Vasto che esprimono un voto ponderato fino a 16 volte maggiore rispetto agli altri, il sindaco Di Nardo ha accettato la sfida, contribuendo a ridurre il divario rispetto alle precedenti elezioni di oltre 3.400 voti.

La candidatura di Di Nardo ha permesso alla coalizione di centrodestra di presentare un’idea chiara di Provincia, più coesa e attenta alle esigenze dei territori, valorizzando gli amministratori per il loro impegno sul territorio, indipendentemente dalla tessera di partito.

Il comunicato evidenzia inoltre che il sindaco Di Nardo si è affermato come punto di riferimento non solo per Ortona, ma per tutto l’Abruzzo, grazie alle sue qualità amministrative, politiche e umane.

La coalizione di Fratelli d’Italia ha ringraziato il sindaco Di Nardo e augurato buon lavoro a tutti gli eletti, in particolare ai rappresentanti Massimiliano Berghella, Catia Di Fabio e Renzo Di Lizio, i tre sindaci che hanno permesso al partito di aumentare la propria rappresentanza in consiglio provinciale.

Con sei consiglieri di centrodestra e sei di centrosinistra, il consiglio provinciale si trova ora in parità, con il centrosinistra che perde un consigliere.

La coalizione Fratelli d’Italia ha espresso apprezzamento per l’impegno dei suoi rappresentanti e per il risultato ottenuto, sottolineando la parità raggiunta in consiglio provinciale.

Chieti, 17 marzo 2026
Ufficio stampa Tiziana Le Donne

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