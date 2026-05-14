Chieti, ELEZIONI TRASPARENTI . Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – come sostituito dall’articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 – ha stabilito l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato: il curriculum vitae; il certificato rilasciato dal casellario giudiziale (articolo 24 del Testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313). Il Comune di Chieti, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale (17 maggio 2026), ha l’obbligo di pubblicare, in una apposita sezione del proprio sito internet denominata “Elezioni trasparenti”, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico – In questa pagina sono riportati i links per accedere ai siti delle liste o dei partiti ove risultano pubblicati i curricula dei candidati e i certificati rilasciati dal casellario giudiziale – si apprende dalla nota stampa. Per consultare i dati, scaricare il Pdf allegato o cliccare qui

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it