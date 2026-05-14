- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Maggio 14, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàChieti, ELEZIONI TRASPARENTI . Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026
Attualità

Chieti, ELEZIONI TRASPARENTI . Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – come sostituito dall’articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 – ha stabilito l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato: il curriculum vitae; il certificato rilasciato dal casellario giudiziale (articolo 24 del Testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313). Il Comune di Chieti, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale (17 maggio 2026), ha l’obbligo di pubblicare, in una apposita sezione del proprio sito internet denominata “Elezioni trasparenti”, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico – In questa pagina sono riportati i links per accedere ai siti delle liste o dei partiti ove risultano pubblicati i curricula dei candidati e i certificati rilasciati dal casellario giudiziale – si apprende dalla nota stampa. Per consultare i dati, scaricare il Pdf allegato o cliccare qui

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it