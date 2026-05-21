Chieti, emergenza loculi: Lega denuncia trattamento burocratico del dolore delle famiglie

Chieti, emergenza loculi: Colantonio e Conicella della Lega denunciano la situazione

L’emergenza loculi al cimitero di Chieti è al culmine, con le famiglie che vengono trattate dall’amministrazione comunale come semplici pratiche burocratiche da risolvere in fretta. A denunciarlo sono Mario Colantonio, candidato sindaco della Lega, Azione Politica e Udc, e Arianna Conicella, candidata al consiglio comunale nella lista della Lega.

Le famiglie teatine stanno ricevendo comunicazioni dal Comune che informano che le sepolture provvisorie concesse per due anni, prorogabili per altri due a causa della mancanza di loculi, sono scadute e verranno trasformate in concessioni definitive cinquantennali, con costi a carico dei cittadini. Viene imposto di regolarizzare la situazione entro 60 giorni, altrimenti si procederà con l’estumulazione d’ufficio e l’inumazione nel campo comune, con ulteriori spese per i familiari.

Conicella sottolinea l’ingiustizia di questa situazione, definendola una ferita al cuore della comunità teatina. La candidata alla Lista della Lega afferma che i defunti non sono “scadenze amministrative su un foglio di carta” e che il dolore delle famiglie va rispettato.

Inoltre, si evidenzia che nonostante l’amministrazione comunale abbia a disposizione un’area adiacente ai loculi realizzati circa dieci anni fa, non è stata costruita neanche un nuovo loculo per far fronte alle situazioni di emergenza. La proposta di realizzare 500 nuovi loculi in un arco di tempo di non oltre 180 giorni potrebbe offrire una soluzione immediata al problema.

Conicella chiede interventi immediati e una programmazione seria per i cimiteri cittadini, sottolineando l’importanza di dire sì al nuovo cimitero a Chieti Scalo. Colantonio aggiunge che la situazione peggiora di giorno in giorno a causa di una gestione fallimentare e senza controllo da parte del Comune, con ordinanze quotidiane e un cimitero in stato di degrado.

La Lega denuncia da mesi queste problematiche, ma nonostante le segnalazioni la situazione sembra non ricevere risposte adeguate. Le famiglie teatine sono costrette a pagare il prezzo di una gestione inefficace e a vivere un disagio aggiuntivo in un momento così delicato come il lutto per un proprio caro.

Sono necessari interventi urgenti per porre fine a questa emergenza continua e garantire rispetto e dignità per i defunti e le loro famiglie. La creazione di nuovi loculi e la costruzione di un nuovo cimitero appaiono come soluzioni indispensabili per risolvere definitivamente la situazione critica in cui versa il cimitero di Chieti.