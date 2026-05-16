Chieti, entusiasmo per il sostegno di Matteo Salvini a Mario Colantonio in vista delle elezioni comunali

Grande entusiasmo per Matteo Salvini a sostegno di Mario Colantonio a Chieti

Grande entusiasmo e partecipazione caratterizzano l’incontro di oggi pomeriggio a Chieti, dove il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si è recato in città per sostenere la candidatura del sindaco Mario Colantonio, sostenuto da Lega, Azione Politica e Udc in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Alla manifestazione erano presenti anche il Sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo, l’onorevole Alberto Bagnai, il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, il vice coordinatore regionale Sabrina Bocchino, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il segretario provinciale della Lega Chieti Maurizio Bucci, il coordinatore regionale di Azione Politica Luca Maccione, il segretario provinciale dell’Udc Domenico Di Renzo, insieme a numerosi amministratori, dirigenti e simpatizzanti.

Durante il suo intervento, Matteo Salvini ha affermato: “Come Lega abbiamo 500 sindaci in tutta Italia e tutti riconoscono che la nostra forza è l’attenzione alla vita quotidiana, alla cura e alla concretezza. Non veniamo qui a promettere miracoli, ma a garantire un impegno quotidiano per risistemare una città che la sinistra ha lasciato indietro”.

Il Ministro ha affrontato diversi temi della politica locale e nazionale, per poi incontrare il Comitato Casa Comune insieme a Mario Colantonio e Susy Perenich per discutere della grave problematica del dissesto nel quartiere Santa Maria.

Colantonio ha sottolineato: “L’entusiasmo che ho respirato oggi è la dimostrazione concreta che la Lega viene riconosciuta come una forza politica capace di offrire soluzioni reali e vicine alla gente”.

Anche Vincenzo D’Incecco ha espresso soddisfazione per la presenza dei giovani e il supporto del segretario federale alla campagna elettorale, sottolineando che “Colantonio rappresenta l’alternativa alle forze che hanno amministrato finora, unendo competenza, passione civile e coraggio”.

La giornata si è conclusa con Salvini che ha salutato uno per uno i candidati e numerosi cittadini presenti, dimostrando il suo sostegno e impegno per la candidatura di Colantonio a sindaco di Chieti.