Chieti, erga Omnes: laboratorio creativo inclusivo per ragazzi con disabilità a Chieti Scalo.

Prosegue con entusiasmo e partecipazione il percorso di iniziative sociali promosse dall’associazione Erga Omnes a Chieti Scalo. Nell’ex Centro Sociale San Martino, è stato organizzato il laboratorio creativo “Le Uova di Pasqua”, all’interno del progetto “Una Chiave” dedicato ai ragazzi con disabilità.

Il laboratorio ha visto la partecipazione dei ragazzi che hanno realizzato colorate e originali uova di Pasqua, trasformando l’esperienza in un momento di condivisione e inclusione. L’obiettivo è quello di creare spazi aperti a tutti, dove le differenze diventano ricchezza e le barriere vengono superate attraverso il dialogo e la partecipazione.

Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes, sottolinea l’importanza del volontariato come strumento di crescita personale e collettiva. Attraverso iniziative come questa, l’associazione promuove inclusione reale e partecipazione attiva, offrendo a tutti la possibilità di sentirsi parte di una comunità.

L’associazione è costantemente alla ricerca di nuovi volontari motivati a mettersi in gioco per contribuire concretamente al benessere della comunità. Erga Omnes rinnova il proprio ringraziamento a tutti coloro che sostengono e condividono la visione di una società inclusiva, solidale e partecipata.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0871-450291 o visitare il sito web www.erga-omnes.eu.