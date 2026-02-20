Chieti: Erika Morelli premiata come coreografa e ballerina a San Remo il 28 Febbraio 2026

Inizio 2026 ricco di premi e riconoscimenti per Erika Morelli, l’artista teatina che si è distinta sia come coreografa che come ballerina. L’occasione per festeggiare è stata la 21esima edizione di San Remo Doc, durante la quale Morelli è stata premiata da Danilo Daita per la sua eccellenza nel settore della danza. Il riconoscimento è stato conferito in occasione della 4a edizione di Abruzzo D.O.C., che celebra le eccellenze abruzzesi, e il premio è stato ritirato il 28 febbraio 2026 a San Remo.

Ma le buone notizie per Erika Morelli non finiscono qui: di recente è stato conferito alla direttrice artistica della scuola di danza Roundup di Chieti il riconoscimento “Top 100 Abruzzo” nel campo imprenditoriale durante il Gran Galà del Business del 18 gennaio 2026. Morelli ha commentato così i suoi successi: “Ricevere due riconoscimenti così diversi e allo stesso tempo così profondamente legati al mio percorso è un grande onore. Il premio per l’imprenditoria e quello per l’eccellenza nella danza in Abruzzo non rappresentano un traguardo personale, ma il risultato di un lavoro costruito giorno dopo giorno con determinazione, sacrificio e soprattutto passione”.

La coreografa e ballerina ha sottolineato l’importanza dei valori, dell’umiltà e del rispetto per il territorio e la comunità come fondamentali per raggiungere i propri obiettivi. Dedica ogni traguardo ottenuto ai suoi conterranei, agli amici, ai colleghi e agli allievi, riconoscendo il contributo fondamentale di chi l’ha sostenuta lungo il suo percorso artistico. Erika Morelli guarda al futuro con fiducia e determinazione, pronta a continuare a crescere e a ispirare chi ha la passione per la danza e l’arte.