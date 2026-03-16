Chieti, esdebitazione record per madre travolta dai debiti: abbattuti 100.000 euro del 60% con l’aiuto di Adoc

Chieti, restituita dignità a una madre travolta dai debiti grazie allo sportello Salva debiti dell’Adoc

È stato ottenuto un importante successo a favore di una consumatrice della provincia di Chieti grazie all’intervento dello sportello Salva debiti dell’Adoc Abruzzo. Mara (nome di fantasia), una madre e casalinga che si era trovata in gravi difficoltà economiche a causa dei debiti contratti per aiutare i propri figli ad avviare un’attività imprenditoriale, ha ottenuto l’esdebitazione di un debito di oltre 100.000 euro, con uno sconto del 60%, grazie alle tutele previste dalla Legge sul Sovraindebitamento.

Mara, che non aveva un reddito proprio e aveva prestato garanzie personali per favorire l’accesso al credito dei figli, si era ritrovata in una situazione disperata a causa della crisi del settore imprenditoriale che aveva colpito le attività dei giovani imprenditori. Dopo vari tentativi falliti di trattare autonomamente con i creditori, la consumatrice si era rivolta allo sportello specializzato di Adoc, che ha preso in carico il caso e ha affidato la pratica all’avvocato Moreno Mimmo Bonafortuna, esperto in materia di crisi da sovraindebitamento.

Grazie alla collaborazione con l’Organismo di Composizione della Crisi, è stato presentato ricorso al tribunale per la Liquidazione Controllata del Patrimonio. Il risultato è stato la riduzione del debito originario del 60% e il beneficio dell’esdebitazione per Mara, che ha così potuto liberarsi definitivamente della parte di debito non pagata, chiudendo così ogni pendenza con il passato e recuperando la propria serenità economica e personale.

L’Adoc ha commentato l’importanza sociale di questo risultato, sottolineando come troppo spesso i consumatori restino invischiati in meccanismi finanziari più grandi di loro, spinti da solidarietà familiare. Infine, l’avvocato Moreno Mimmo Bonafortuna ha evidenziato come la procedura di liquidazione controllata rappresenti un vero e proprio “ancora di salvataggio”, permettendo a Mara di tornare a essere un soggetto attivo nella società, libero dal fardello del debito.

Grazie all’iniziativa dell’Adoc, che offre sostegno immediato a chi si trova in difficoltà economica, è stato possibile per Mara uscire dalla spirale dei debiti e riprendere il controllo della propria situazione finanziaria.