Chieti, Estate Teatina 2026: presentata l’edizione 2026. L’Amministrazione: “Oltre 120 eventi fino a fine settembre organizzati con la città per animare tutto il suo territorio”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 10 luglio 2026 – Dal 30 giugno al 4 ottobre 2026 Chieti sarà attraversata da un unico grande cartellone di cultura e spettacolo: è quanto presentato questa mattina dall’Amministrazione comunale per la sesta edizione di Estate Teatina, il programma di eventi estivi che quest’anno conta oltre 120 appuntamenti tra musica, teatro, cinema, presentazioni di libri, mostre e visite guidate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il cartellone incorpora la rassegna a diretta emanazione comunale Chieti sotto le Stelle, giunta alla sua quinta edizione, e gli Eventi Scalini dedicati a Chieti Scalo e rassegne curate da altre istituzioni e associazioni del territorio, tra cui Chieti Classica, Autori in Piazza, Serate d’Estate, Chieti film festival e Vicoli in calice – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un calendario unico reso possibile, come sottolineato in conferenza, grazie all’adesione delle associazioni e istituzioni culturali cittadine, alle risorse della tassa di soggiorno, alla sinergia con il Teatro Marrucino e la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, e all’importante sostegno di Toto Holding e Megalò. Alla presentazione erano presenti il sindaco Giovanni Legnini, il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare e la vicepresidente del consiglio comunale Cinzia Di Vincenzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso dell’incontro il sindaco ha annunciato la volontà di conferire proprio a quest’ultima la delega alla Cultura, ufficializzando così la prima delega a un consigliere comunale; al presente, il sindaco emerito Diego Ferrara riceverà invece la delega ai Rapporti con l’Università. “Ci siamo messi tutti al lavoro, abbiamo pubblicato un bando per raccogliere le proposte e abbiamo avuto una grande, estesa partecipazione da parte delle associazioni – così il sindaco Legnini – . Il primo ringraziamento va proprio al ricco associazionismo della città, senza il quale non riusciremmo a fare tutto ciò che facciamo: sono loro ad aver portato in dote un programma contenutisticamente molto bello, ricco e articolato, che comprende anche eventi classici e concertistici – precisa il comunicato. Il filo conduttore è cinema, teatro e musica fruibili negli spazi più suggestivi e belli della città, con un’articolazione temporale e territoriale che copre le varie esigenze, compresi ovviamente gli eventi a Chieti Scalo – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio le associazioni e le istituzioni che ci hanno sostenuto, con l’auspicio di arrivare in futuro a una programmazione annuale, con presentazioni semestrali delle iniziative che animeranno la città.” “Abbiamo messo in campo un cartellone con oltre 120 appuntamenti, grazie a una grandissima partecipazione delle associazioni culturali che sono l’anima della nostra città – aggiunge il vicesindaco Paolo De Cesare – . Chieti sotto le Stelle entra da protagonista, ma la programmazione è talmente ampia che parte dalla fine di giugno e arriva fino ai primi giorni di ottobre, compresi gli Eventi Scalini a Chieti Scalo con cui chiuderemo il 18 settembre con la notte gialla e un artista di richiamo, la rassegna internazionale di Chieti Classica, tre rassegne cinematografiche e le presentazioni di libri di Autori in Piazza – A Chieti sotto le Stelle avremo artisti celebri come Karima, Chiara Galiazzo, Peppe Servillo, il Setak Trio, un’esibizione straordinaria di Marco Morandi sulla storia della musica di Gianni Morandi, De André e Dalla e ancora Mimmo Locasciulli, con una band straordinaria – si legge sul sito web ufficiale. In teatro avremo nei prossimi giorni uno dei migliori violinisti al mondo, Maxim Vengerov eventi di qualità. Ringrazio ancora il sindaco e tutte le associazioni che hanno aderito al nostro avviso pubblico con la massima trasparenza e partecipazione: abbiamo garantito a tutti supporto logistico attraverso i nostri servizi, costruendo un cartellone variegato, che abbraccia tutta la città, a costi contenuti”. “Ringrazio il sindaco per la fiducia che ha voluto accordarmi affidandomi la delega alla Cultura – viene evidenziato sul sito web. È un riconoscimento che accolgo con grande senso di responsabilità e che onorerò con un lavoro costante, in stretta collaborazione con le tante associazioni che animano la vita culturale della nostra città – così la vicepresidente delegata alla Cultura Cinzia Di Vincenzo – . L’Estate Teatina rappresenta molto più di un cartellone estivo: è un progetto che valorizza l’identità culturale della città e mette in rete istituzioni, operatori e associazioni – aggiunge la nota pubblicata. Fino al 27 agosto piazza G.B. Vico, Piazzale Marconi, la Villa Comunale e tanti altri luoghi simbolo di Chieti ospiteranno concerti, spettacoli, cinema, teatro, incontri con gli autori e iniziative pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Abbiamo costruito un programma ricco e variegato, che affianca grandi nomi della musica italiana alle produzioni delle associazioni del territorio, con l’obiettivo di valorizzare i nostri spazi più belli e offrire occasioni di incontro, partecipazione e crescita culturale – si apprende dalla nota stampa. Dalla Settimana della Cultura Francese agli spettacoli teatrali del Marrucino, dalle rassegne cinematografiche alle presentazioni editoriali, fino agli eventi all’alba e alle visite nelle cisterne storiche, ogni appuntamento contribuisce a raccontare una Chieti viva, dinamica e aperta, che investe nella cultura come motore di comunità e di attrattività”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it