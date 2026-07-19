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Attualità

Chieti, Estate Teatina e Chieti sotto le stelle, cosa accade in città

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Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il cartellone delle manifestazioni estive, consulta il calendario con eventi sera per sera – si legge sul sito web ufficiale. Dal 30 giugno Chieti sarà attraversata da un unico grande cartellone di cultura e spettacolo: è quanto presentato questa mattina dall’Amministrazione comunale per la sesta edizione di Estate Teatina, il programma di eventi estivi che quest’anno conta oltre 120 appuntamenti tra musica, teatro, cinema, presentazioni di libri, mostre e visite guidate – si apprende dalla nota stampa. Il cartellone incorpora la rassegna a diretta emanazione comunale Chieti sotto le Stelle, giunta alla sua quinta edizione, e gli Eventi Scalini dedicati a Chieti Scalo e rassegne curate da altre istituzioni e associazioni del territorio, tra cui Chieti Classica, Autori in Piazza, Serate d’Estate, Chieti film festival e Vicoli in calice – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un calendario unico reso possibile, come sottolineato in conferenza, grazie all’adesione delle associazioni e istituzioni culturali cittadine, alle risorse della tassa di soggiorno, alla sinergia con il Teatro Marrucino e la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, e all’importante sostegno di Toto Holding e Megalò.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it

 

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