Chieti, Estate teatina, online l’avviso

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 25 giugno 2026 – Il Comune di Chieti ha pubblicato l’Avviso pubblico per la partecipazione al calendario istituzionale “Estate Teatina 2026”, con l’obiettivo di costruire una programmazione estiva condivisa, capace di animare la città, valorizzare il centro storico e i quartieri, promuovere gli spazi pubblici e mettere in rete le tante energie presenti sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa è rivolta ad associazioni, enti del terzo settore, operatori culturali, sportivi, sociali e ricreativi, comitati e realtà cittadine interessate a proporre eventi e attività da inserire nel cartellone estivo – riporta testualmente l’articolo online. L’Amministrazione comunale intende così favorire una programmazione diffusa e partecipata, in grado di valorizzare il patrimonio culturale, le tradizioni e la vivacità associativa della città, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’estate ricca di occasioni di incontro, cultura, spettacolo e socialità. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili nell’Avviso pubblicato in allegato e nel link che segue:clicca per leggere #EstateTeatina2026 #ComuneDiChieti

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it