Chieti, ESTRATTI DI NASCITA DI AVI NATI A CHIETI (per riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis)

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

COMUNE DI CHIETI II SETTORE Servizi Demografici ESTRATTI DI NASCITA DI AVI NATI A CHIETI (per riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis) Il rilascio dell’estratto di nascita con paternità e maternità ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana (quindi per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione ex art.3 del DPR 432/1957) deve essere richiesto personalmente dal legittimo interessato (discendente) presentando richiesta motivata e firmata nella quale lo stesso si assume la piena responsabilità sia della richiesta fatta che della motivazione addotta – si legge sul sito web ufficiale. Alla richiesta va allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. La certificazione può essere rilasciata anche ad un terzo munito di delega/scrittura privata regolarmente firmata dal legittimo interessato delegante e accompagnata dalla copia di entrambi i documenti di identità. Il termine previsto per il rilascio dell’estratto/certificato di nascita richiesto ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è di 6 mesi dalla data della richiesta (art.14 co – 2bis D.L. del 04/10/2018 n.113 convertito in Legge n.132/2018) Nella richiesta devono essere riportati i dati esatti dell’intestatario dell’atto: nome, cognome e data di nascita non essendo possibile una ricerca sulla base di elementi incerti e generici – precisa la nota online. La tariffa prevista per la ricerca di documenti depositati presso l’archivio comunale è di € 100,00 da pagare anticipatamente con bonifico bancario presso la tesoreria Comunale IBAN IT 16 H 03069 15520 100000046006 (Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 18/05/2021). Si ricorda inoltre che il luogo di nascita deve essere tassativamente nel Comune di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Per le nascite avvenute nel territorio della provincia si possono contattare direttamente i comuni competenti o l’archivio di Stato della provincia di Chieti (per info: https://archiviodistatochieti.cultura – si legge sul sito web ufficiale. gov.it/home ) Questo Ufficio di Stato Civile, pertanto, non evaderà richieste non corrispondenti a quanto sopra indicato e le stesse saranno automaticamente archiviate in quanto non ricevibili – precisa la nota online. L’UFFICIO DI STATO CIVILE

