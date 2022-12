Chieti, Eventi di “Natale a Chieti 2022”, si parte l’8 dicembre

- Advertisement -

Chieti, 6 dicembre 2022 – Partirà con l’accensione delle luminarie e l’apertura dei mercatini nel centro storico e a Chieti Scalo il Natale a Chieti 2022. Stamane la presentazione del calendario con il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco e assessore agli eventi Paolo De Cesare, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone, Tommaso Rutolo dell’Aniac, Vicenzo Marella, direttore generale del gruppo Esa Energia, sponsor tecnico degli eventi e Annalucia Tacconelli dell’associazione Teate Nostra e Marcello Iannicca, direttore del Museo archeologico de La Civitella – “Ci prepariamo a un Natale all’insegna della sobrietà, abbiamo ridotto del 40 per cento i costi degli eventi e delle luminarie, riducendo a 10.000 euro l’esborso a carico dell’Ente – così il vicesindaco Paolo De Cesare – Al contempo attingeremo dalle sponsorizzazioni che arriveranno per finanziare i tanti eventi di questo Natale e dai sostegni che già fanno parte della meccanica organizzativa, come la cordata con Esa Energia, che ci solleverà delle spese per le luminarie e la convenzione con Megalò. Abbiamo puntato tanto su iniziative rivolte alle famiglie e ai più piccoli e al settore commerciale, con dei mercatini di Natale particolari che si accenderanno insieme alle luminarie in tutto il centro storico, a Chieti Scalo e nei due quartieri più popolosi quali San Martino e Brecciarola – si legge sul sito web ufficiale. A Chieti Scalo torna la pista di pattinaggio, nel centro storico il Villaggio di Babbo Natale, tanti laboratori, presentazioni di libri, artisti di strada, trampolieri spettacoli per i più piccini, la filodiffusione come l’anno scorso e un Natale di solidarietà, con una serata di beneficenza che andrà a sostenere presenze a vantaggio della comunità o di soggetti vulnerabili – precisa il comunicato. Ringraziamo la Esa per le luminarie green, alimentate dall’energia rinnovabile – si apprende dalla nota stampa. Saremo attenti anche agli orari di accensione e chiusura degli eventi, cercando di risparmiare il più possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chiuderemo il calendario il 6 gennaio 2023 con il ritorno del Presepe vivente dell’associazione Teate Nostra, cosa di cui siamo felici perché è un evento importante che richiama attenzione anche da fuori e che sostiene la nostra città. Si parte l’8 con l’accensione alle 17.30 Piazza Vico e alle 19 a Piazzale Marconi, pista di pattinaggio”. “Lavoro di piena sinergia fra assessorati e in linea con l’esigenza sentita dall’Amministrazione di un Natale sobrio, sostenibile e di qualità – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Dall’8 dicembre apriranno i mercatini, frutto della sinergia con l’Aniac, centrati su artigianato e gastronomia, dedicati al Natale e siamo felici di essere riusciti nell’intento, in questo anno così particolare, dopo la pandemia, nel pieno di un momento delicato per famiglie e imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli eventi nascono per dare un sostegno al comparto economico e commerciale al dettaglio e per le attività di somministrazione della città, perché il marketing territoriale aiuta la città a risollevarsi”. “Si presenta un anno molto particolare dal punto di vista energetico – aggiunge Vicenzo Marella, direttore generale del gruppo Esa Energia – Il nostro intento è attingere energia da impianti fotovoltaici e portarla sul territorio per creare un circolo di energia green. L’intento è aumentare la fonte rinnovabile sia per questo delicato momento storico, ma soprattutto per il futuro che ci vede convertire il più possibile da fonte fossile a rinnovabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutta l’energia di questi eventi natalizi in città sarà a impatto zero”. “Ce la stiamo mettendo tutta per dare un bel Natale a Chieti – dice Tommaso Rutolo dell’Aniac – con i nostri collaboratori e responsabili degli eventi abbiamo cercato di creare un’atmosfera natalizia allegra, di allestire un mercatino di Natale permanente con prodotti tipici e qualità garantita – si apprende dal portale web ufficiale. C’è anche lo street food dal 15 al 18 di dicembre e per i bambini abbiamo fatto venire un Babbo Natale autentico, che sarà a disposizione per ricevere le letterine e distribuire piccoli regali – precisa la nota online. In città ci saranno anche Mascotte in giro in città, il truccabimbi, artisti di strada ed eventi davvero magici”. “Quest’anno Teate Nostra ha pensato di realizzare la 28esima edizione del presepe nel Parco Archeologico della Civitella – aggiunge Annalucia Tacconelli- perché da qualche anno il nostro intento è quello di promuovere i tesori della città, avevamo iniziato alla Caserma Pierantoni e quest’anno, sarà la volta di uno dei nostri tesori più preziosi – precisa il comunicato. Si entra da via Ravizza, saranno impegnati anche Largo San Rocco, il Parco Archeologico, lo Stellario e, a scendere, piazzale Di Resta, dove verrà allestita la città di Betlemme, mentre la Natività e il villaggio dei pastori saranno all’Anfiteatro – riporta testualmente l’articolo online. In tutto 11 i gruppi partecipanti nelle varie scene – si apprende dalla nota stampa. Il nostro presepe è molto sentito, arriva dopo tre anni di rinuncia a causa del Covid, accolto da molta attesa da dentro e fuori l’Abruzzo”. “Siamo stati ben contenti di ospitare il presepe – conclude Michele Iannicca, direttore del Museo de La Civitella – Il Museo è normalmente aperto fino alle 20, stiamo lavorando per prolungare l’apertura in modo che possa essere parto di una degna chiusura di tutto questo periodo bello e articolato di feste in città” PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022 8 dicembre Corsa dell’Immacolata, 8a Edizione Raduno ore 9,00 dalla Villa Comunale; Partenza Gara competitiva di km 13 ore 10,30; a seguire partenza della Gara non Competitiva di km 7,4; a seguire partenza della Passeggiata per le vie di Chieti di km 1,85 A cura del Centro Sportivo Italiano Chieti Mercatini di Natale dalle ore 10,00 alle 21,00 Inaugurazione su C.so Marrucino A cura di Aniac Abruzzo Eventi Accensione Luminarie Natalizie ore 17,30 in P.za G.B.Vico, ore 19,00 in P.le Marconi Animazione per i più piccini con la Banda di Babbo Natale dalle ore 17,30 in Piazza G.B.Vico e il Trenino Slitta di Babbo Natale dalle ore 19,00 in P.le Marconi Dall’8 dicembre all’8 gennaio Pista di Pattinaggio su Ghiaccio c/o Piazzale Marconi A cura di Sportis Life Dall’8 dicembre all’8 gennaio Natale sotto l’Albero Mercatino di Natale; Christmas Street Food Revolution; Arriva Babbo Natale con giochi e consegna delle letterine; Musica, artisti di strada, trampolieri, clown e mangiafuoco – riporta testualmente l’articolo online. 9 dicembre Laboratorio per i più piccoli Con Davide Baldoni, fumettista e illustratore Disney c/o Libreria Giunti, C.so Marrucino 125 10 dicembre Truccabimbi e Intrattenimento per i più piccoli dalle ore 10,00 alle 21,00 c/o C.so Marrucino A cura di Aniac Abruzzo Eventi 10 dicembre Party & Diamonds ore 20,00: Aperitivo Cenato con il Dj Set Luca c/o Impazzisco Bar & Vape, V.le B. Croce 135 Baby Pigiama Party Natalizio ore 21,00, c/o Picciopancia, V.le B. Croce 62 La storia del taglio del diamante con obbligo di prenotazione c/o Gioielleria De Marco, V.le B. Croce 4 Per Noi Donne Ore 17,00, Presentazione Libro di Poesie in varie lingue, c/o Museo Barbella 11 dicembre Laboratorio per i più piccoli Teresa Caporale accompagnerà i bimbi in un bellissimo viaggio musicale tra gli Aristogatti e il Jazz c/o Libreria Giunti, C.so Marrucino 125 dal 15 al 18 dicembre Street Food Revolution Christmas dalle ore 10,00 alle 21,00 c/o C.so Marrucino A cura di Aniac Abruzzo Eventi 17 dicembre Natale a Chieti Concerto per cori e orchestra Sunrise Mass di Ola Gjello, in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Teramo, la Corale 99 di l’Aquila e i Filarmonici Coro delle 9 di Pescara ore 21,00, Cattedrale San Giustino A cura di Schola Cantorum Zimarino Parata Unicorni e Trampolieri alati Dalle ore 18,00 in C.so Marrucino 17 e 18 dicembre Babbo Natale in Piazza dalle ore 10,00 alle 21,00 in P.zza G. B. Vico A cura di Aniac Abruzzo Eventi 18 dicembre Bolle di Sapone Giganti dalle ore 17,00 alle 21,00 in Piazzale Marconi A cura di APS Luca Romano Christmas in Chorus Concerto di Natale ore 18,00 Chiesa Madonna delle Piane A cura di Schola Cantorum Zimarino Saturnalia a Teate Marrucinorum e antiche feste romane in un allestimento multimediale curato da Daniele Mancini c/o Museo La Civitella a cura di Daniele Mancini e CLAC PLUS 20 Dicembre Natale e Arte nel Museo Barbella ore 17,30, c/o Museo Barbella A cura di Ass. Culturale Sacro e Profano 22 dicembre Mongolfiere su Trampoli, Spettacoli del Mago Loran, Trenino di Babbo Natale dalle ore 18,00 in C.so Marrucino e P.za G. B. Vico Il Villaggio di Babbo Natale dalle ore 16,30 alle 20,00 in Piazzale Marconi A cura di APS Luca Romano Dal 22 dicembre all’8 gennaio Mostra personale di Pittura di Iannelli Giovanni Paolo, c/o Museo Barbella 23 dicembre Choco Parade dalle ore 18,00 in C.so Marrucino e P.za Valignani Natale con L’AVIS Spettacolo c/o Teatro Marrucino, ore 21,00 A cura di AVIS Chieti 26 dicembre Spettacolo con Artisti di Strada dalle ore 10,00 alle 21,00 in C.so Marrucino A cura di Aniac Abruzzo Eventi 6 Gennaio XXVIII edizione del Presepe Vivente dalle ore 17,00 alle ore 20,30, all’interno del Museo La Civitella, con partenza percorso da Via Ravizza a cura dell’Associazione Teate Nostra

