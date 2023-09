Chieti, Eventi Scalini e Notte Gialla, ecco il programma

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 11 settembre 2023 – Tutto pronto per la nuova edizione degli eventi scalini che quest’anno avranno un format ancor più incentrato sul coinvolgimento delle vie centrali della parte bassa della Città con intrattenimenti diffusi e con un programma esteso su più giorni – precisa il comunicato. «Gli Eventi Scalini sono un appuntamento iconico ed istituzionale della nostra amministrazione – così il vice sindaco Paolo De Cesare – è stata un’estate importante, piena di grandi eventi che abbiamo allestito grazie alla nostra lungimiranza – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo sicuri di ripetere quanto fatto nella parte alta della città allo Scalo: questa rassegna sta già portando tanta gente che partecipa massivamente a queste iniziative – Abbiamo infatti avuto un’anteprima degli eventi Scalini a Brecciarola per la tre giorni di festeggiamenti in onore di San Bartolomeo con molte manifestazioni che hanno gremito questa zona importantissima della nostra città. Stessa cosa che è accaduta anche sabato e domenica scorsi in Piazzale Marconi dove ci sono stati due spettacoli di danza e si è riscontrata un’ottima partecipazione di pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo sicuri che ci ripeteremo anche mercoledì 13 perché ci sarà la scherma in piazza – si legge sul sito web ufficiale. Giovedì 14 sarà la volta del teatro dialettale con “Li nipute di Tatone” che sarà un’altra iniziativa che amplia l’offerta – Per la serata di venerdì 15 ci tengo a ringraziare l’Avis Comunale Chieti e il suo presidente Tullio Parlante per averci supportato e sostenuto – Un fine nobile quello dell’Avis a livello sociale che è abbinato ad un ospite di grande importanza quale è il comico Uccio De Santis. La Notte Gialla sabato 16 settembre è una grande festa istituita dalla nostra amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Anche quest’anno un grandissimo allestimento itinerante con degli addobbi di colore giallo, dei gadget ed una grande area pedonale”. “Si tratta di una edizione degli Eventi Scalini che quest’anno è esempio di virtuosità – così l’assessore al commercio Manuel Pantalone – non era facile mettere in piedi questo cartellone – si apprende dalla nota stampa. Siamo davvero molto felici di aver visto una partecipazione così attiva da parte del tessuto commerciale e delle band locali – Per noi è motivo di orgoglio: l’arte parte dal territorio ed eventi come questi devono servire proprio per dare spazio agli artisti locali – Come assessorato al commercio abbiamo lavorato come sempre in sinergia stretta con l’assessorato agli eventi ed è per questo che, insieme agli organizzatori, abbiamo ragionato su eventi che, soprattutto nella Notte Gialla, potessero coinvolgere tutte le vie e quest’anno tutti hanno risposto presente, questo ci fa capire che stiamo andando sulla giusta strada – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo voluto, con una disposizione dirigenziale che proprio stamattina abbiamo varato insieme alla nostra struttura, dare, a tutte le attività commerciali incluse nella grande area pedonale che abbiamo provveduto ad istituire per l’occasione, la posibilità di poter esporre la propria merce all’esterno delle attività e ai pubblici esercizi di somministrare all’esterno e, previa comunicazione, di poter fare piccoli intrattenimenti musicali – La risposta è stata straordinaria con le attività che si sono subito rese parte attiva di questa grande festa – Il cartellone coinvolgerà tutte le aree centrali della parte bassa della Città e siamo convinti sarà un grande successo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci tengo a ringraziare Emanuele La Plebe per il lavoro che ogni anno compie e che in questa edizione è stato addirittura rafforzato – Abbiamo visto una grande partecipazione alla macchina organizzativa da parte di tutte le attività commerciali e questo ci fa veramente piacere”. «Ci tengo a ringraziare il direttore artistico – queste le parole del presidente Avis Chieti Tullio Parlante – così come l’Amministrazione Comunale per il grande sforzo profuso – aggiunge testualmente l’articolo online. La nostra presenza è volta a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della donazione di sangue, sia come prevenzione che come cura – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di un messaggio sociale che è sempre presente nelle nostre manifestazioni e che vogliamo veicolare con forza». «L’Avis Comunale di Chieti è una nobile istituzione – così l’organizzatore Emanuele La Plebe – ci ha arricchiti con un personaggio importante, Uccio De Santis. Grazie per questa presenza di rilievo che arricchisce il panorama degli Eventi Scalini – Eventi Scalini quest’anno con tanti appuntamenti: teatro, sport, danza, musica, mercatini – precisa il comunicato. All’inizio dell’anno sembrava difficile riuscire a concretizzare un cartellone come questo, invece ce l’abbiamo fatta rispettando un po’ tutte le vocazioni di Chieti Scalo – recita il testo pubblicato online. La Notte Gialla è stata una concertazione importante di tutte le forze della città: quelle commerciali, artistiche, tradizionali, religiose, pubbliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È una bellissima realtà creare tutti insieme questa Notte Gialla – viene evidenziato sul sito web. 9 saranno i concerti, con 2 sul palco centrale: Fabi Zero, cover di Renato Zero, popolare in tutta Italia: Renato Zero è un’istituzione e la piazza sarà felice di cantare le sue canzoni – Si chiuderà con i Demode, in assoluto la più importante Tribute Band dei Depeche Mode in Italia, riconosciuta non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dal gruppo inglese stesso che l’ha menzionata più volte come rappresentante della loro musica in Italia, ha fatto collaborazioni illustri come quella con Andy dei Bluvertigo e altri personaggi importanti del panorama musicale italiano – riporta testualmente l’articolo online. Avremo nelle strade i Kom 2.0, i Fuzzy Dice che sono spesso in Rai e ripropongono un rock’n’ roll anni ’50 e ’60, i Jolly Blue, cover degli 883, Freschi e Blonna, Vaskomania 2.0, The Cloud Blues Band e tutti i dj. Ci sarà anche Fitness e acrobatic asd che presenterà uno spettacolo di danza aerea, amaca, cerchio e tessuti con Opera Park una struttura a traliccio triangolare innovativa a forma di rin. La danza aerea ha radici circensi e negli ultimi anni è sempre più comune trovarla nelle classiche palestre o centri danza».

