Chieti, Evento in sinergia tra ArcheoClub d’Italia sezione di Chieti e Comune di Chieti

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 20 novembre 2025 – Si è tenuta questa mattina, presso il Comune di Chieti, la conferenza stampa di presentazione della visita guidata alla Chiesa di Santa Chiara, in programma il 22 novembre alle ore 10.30. L’iniziativa segna il primo appuntamento pubblico dell’Archeoclub di Chieti dopo il rinnovo degli organi direttivi ed è realizzata in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Stamane in conferenza il sindaco Diego Ferrara, il presidente e il tesoriere dell’ArcheoClub Giuseppe La Spada “Siamo felici di sostenere un appuntamento culturale che permette alla città di riscoprire uno dei suoi gioielli più preziosi – così il sindaco Diego Ferrara – Valorizzare i nostri tesori è un dovere verso la città e verso la storia – si apprende dal portale web ufficiale. Santa Chiara è un cuore pulsante del barocco abruzzese, un patrimonio che dobbiamo valorizzare, promuovere e rendere sempre più accessibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’attività dell’Archeoclub rappresenta un supporto fondamentale per la tutela e la divulgazione della nostra storia: questa sinergia con il Comune continuerà, perché la cultura è una parte essenziale dell’identità di Chieti – precisa la nota online. La conoscenza è il primo passo per la cura: più i cittadini conoscono e amano questo patrimonio, più riusciremo insieme a proteggerlo e a valorizzarlo” “Santa Chiara è uno dei massimi esempi del barocco abruzzese, un luogo che racchiude secoli di storia e di splendore artistico e che è in fase di ristrutturazione – aggiunge Giuseppe La Spada, presidente Archeoclub – . Le architetture ricchissime, le decorazioni dei fratelli Piazza e degli artisti lombardi, le opere dei maestri teatini e l’eccezionale organo di Adriano Fedri rendono questa chiesa un vero e proprio scrigno d’arte – si apprende dalla nota stampa. Di rilievo le opere custodite nella chiesa realizzate da artisti teatini e l’organo settecentesco in legno intagliato e dorato opera dell’abruzzese Adriano Fedri (Atri, 1727 – 1797), abile intagliatore e costruttore di organi appartenente alla famiglia di organisti Fedeli-Fedri originari delle Marche, autore anche dell’organo monumentale della Basilica di San Bernardino a L’Aquila – Con l’aiuto dell’importante famiglia teatina dei Valignani, il cui emblema è scolpito sul pulpito ligneo che arreda la navata della chiesa, le Clarisse acquistarono il monastero di Santo Spirito dei Celestini, diventato, dopo la soppressione degli ordini religiosi, l’attuale sede del Comando dei Carabinieri di Chieti – precisa il comunicato. Con questa visita guidata vogliamo restituire attenzione a un patrimonio straordinario e allo stesso tempo poco conosciuto dai più, anche perché legato all’antico monastero delle Clarisse e alla storia della famiglia Valignani, che ha lasciato un’impronta indelebile nella città. Ripartiamo da qui, con una proposta culturale che vuole essere un ponte tra passato e presente e un invito a vivere Chieti attraverso la sua storia – si legge sul sito web ufficiale. Altri gioielli da riportare alla memoria è la chiesa di San Gaetano, vice patrono della città. L’altra è la chiesa dei Cappuccini, San Giovanni Battista, che dovrebbe tornare fruibile”. Informazioni sull’evento La visita guidata si svolgerà dalle 10.30 alle 12.00, con partenza dall’edicola di Piazza Matteotti – È gratuita, ma con prenotazione obbligatoria per gruppi di massimo 10 persone, tramite WhatsApp al 339 1484482.

