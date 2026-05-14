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Eventi e Cultura

Chieti, Evento “La Memoria Storica e la Sussidiarietà Orizzontale” venerdì 15 maggio alle 17:00

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Chieti, il Circolo Città Unite “Giorgio La Pira” insieme a vari gruppi e movimenti organizzano un evento pubblico dal titolo “La Memoria Storica e la Sussidiarietà Orizzontale”. La conferenza si terrà venerdì 15 maggio alle 17:00 presso il Risto Bar 110 in Via Pescara 71, a Madonna Delle Piane, Chieti Scalo.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una riflessione sul ruolo della cittadinanza attiva e sulla collaborazione necessaria tra istituzioni e società civile per una gestione partecipata della cosa pubblica, ispirata ai valori di Giorgio La Pira.

Il tema centrale del dibattito sarà “La memoria storica e la sussidiarietà orizzontale (art. 118 u.c. Cost.) una strategia potente per costruire un futuro migliore ed una amministrazione condivisa”.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, ai rappresentanti delle istituzioni locali e alle associazioni del territorio interessate a contribuire al dialogo sulla crescita civile e amministrativa della comunità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il portavoce dell’Associazione Manlio Madrigale presso il Circolo Città Unite “Giorgio La Pira”.

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