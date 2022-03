Chieti, Ex Bucciante, stamane il tavolo prefettizio

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 7 marzo 2022 – Si è concluso in termini complessivamente

positivi l’incontro tenutosi questa mattina in Prefettura sul progetto di

riqualificazione della ex caserma Bucciante, convocato e presieduto dal Prefetto

Armando Forgione. Insieme al Prefetto, coadiuvato dalla funzionaria Cinzia Di

Vincenzo, erano presenti per il Comune il Sindaco Diego Ferrara e il Presidente

del Consiglio comunale Luigi Febo; per l’Università “G. d’Annunzio” il Rettore

Sergio Caputi, il Direttore generale Giovanni Cucullo e la responsabile del

patrimonio Emilia Simone; per il Demanio il Direttore Raffaella Narni con il vice Marcello Bosica e il funzionario Luciano

Gubiotti; per la Regione Abruzzo il consigliere delegato Mauro Febbo con i

dirigenti Germano De Sanctis e Andrea Liberatore e il funzionario Sabrina

Cataldi; per la Soprintendenza Aldo Pezzi; per la Provincia Filippo Di Giovanni.

Il Comitato cittadino era infine rappresentato da Luciano Di Tizio –

In apertura dei lavori l’Università, attraverso il

rettore Caputi, ha presentato un progetto in relazione all’area della ex

Bucciante di propria competenza che ne prevede la destinazione d’uso a parte

della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di ricerca; a servizi per alta

formazione; a infrastrutture per didattica e servizi per Corsi di laurea, terza

missione e a uffici. Per tale progetto la "d'Annunzio" ha confermato un impegno

di spesa di cinque milioni di euro a fonte di un investimento necessario

valutato di poco superiore ai dieci milioni. Dopo una ampia discussione si è

deciso di attivare un tavolo ristretto tra Università e Regione che in tempi

brevissimi (una settimana) valuterà quali altri canali sono percorribili per

reperire i fondi mancanti. Con lo spirito di ottimizzare i tempi sarà

contemporaneamente attivato anche un secondo tavolo che in parallelo studierà quello

che il Prefetto ha definito “un piano B”: Demanio, Università, Regione,

Provincia, Comune e Soprintendenza si incontreranno a livello tecnico per

studiare una ipotesi alternativa che preveda una compresenza della “d’Annunzio”

e altro Ente con la destinazione di alcuni spazi a strutture alternative per le

quali sarebbe possibile attivare canali di finanziamento in tempi rapidi.

“Ringrazio ancora una volta il prefetto Forgione per

l’eccezionale impegno a favore della città – il commento del sindaco Diego Ferrara e del presidente del

Consiglio Comunale Luigi Febo – Grazie a lui e alla buona disponibilità di

tutti gli attori presenti al tavolo di questa mattina è stato compiuto un

importante passo in avanti verso la restituzione alla collettività della ex

Bucciante. Nell'arco di pochi giorni si verificherà se è praticabile in termini

economici l'attribuzione in toto all'Università, soluzione auspicabile.

Altrimenti si porteranno avanti scelte sicuramente ottimali per un uso

compatibile di quegli spazi. La cosa più importante è che questa mattina è

apparso evidente l’impegno comune per arrivare speditamente a una soluzione

definitiva”.

