- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 14, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportChieti F.C. 1922, risoluzione consensuale con Tommaso Ceccarelli
Sport

Chieti F.C. 1922, risoluzione consensuale con Tommaso Ceccarelli

- Spazio Pubblicitario 02 -

CHIETI – Il Chieti F.C. 1922 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Tommaso Ceccarelli. «Tutto il Club augura a Tommaso il meglio per il proseguo della propria carriera e le migliori soddisfazioni personali, ringraziandolo per la professionalità e il contributo offerto nel corso di questa stagione e mezza in maglia neroverde». «In bocca al lupo, Cecca!».

Ceccarelli, ala destra classe 1992 (nato a Roma), era arrivato a Chieti nel settembre 2024; il suo accordo risultava in scadenza al 30 giugno 2026.

Nel campionato 2025/26 ha collezionato 11 presenze e 1 gol in Serie D, a cui si aggiunge 1 presenza in Coppa Italia di Serie D.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it