Chieti F.C. 1922, risoluzione consensuale con Tommaso Ceccarelli

CHIETI – Il Chieti F.C. 1922 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Tommaso Ceccarelli. «Tutto il Club augura a Tommaso il meglio per il proseguo della propria carriera e le migliori soddisfazioni personali, ringraziandolo per la professionalità e il contributo offerto nel corso di questa stagione e mezza in maglia neroverde». «In bocca al lupo, Cecca!».

Ceccarelli, ala destra classe 1992 (nato a Roma), era arrivato a Chieti nel settembre 2024; il suo accordo risultava in scadenza al 30 giugno 2026.

Nel campionato 2025/26 ha collezionato 11 presenze e 1 gol in Serie D, a cui si aggiunge 1 presenza in Coppa Italia di Serie D.