Chieti, Farà tappa anche a Chieti lo psicopedagogista Stefano Rossi.

Chieti, 2 novembre 2022 – Lezione speciale dello psicopedagogista Stefano Rossi, che sarà a Chieti il prossimo 11 novembre per una giornata intera dedicata alla formazione di docenti e famiglie sui temi dell’adolescenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento, a cura di Prospettive didattiche e con il patrocinio del Comune, sarà diviso in due parti, la prima conferenza, intitolata “Adolescenti in fuga” riguarda gli insegnanti e si terrà dalle ore 16 alle 17 nell’aula Magna dell’istituto “ITCG Galiani- De Sterlich”. L’evento è gratuito ma per partecipare è necessario che i docenti indicati dai dirigenti scolastici si iscrivano al seguente link: https://forms.gle/AJMuyEFCe1trTnJT7. A seguire, stavolta al Marrucino, si terrà invece la seconda conferenza, intitolata “L’Uragano delle Emozioni”, anch’essa è gratuita e aperta a tutti, cittadini e genitori, per poter partecipare a questo evento è obbligatorio iscriversi tramite il link: https://forms.gle/erMoWzyJfgGqWu5X9. “Siamo veramente lieti di questa giornata con Stefano Rossi, uno dei nomi più noti in Italia nel campo della pedagogia – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Pubblica Istruzioni Teresa Giammarino – Avremo così modo di sostenere la formazione degli insegnanti con un nome di elevata qualità, ma di dare supporto anche alle famiglie, perché la sua esperienza e i suoi consigli sono seguitissimi anche dai genitori – precisa il comunicato. Invitiamo quindi la città a partecipare a questo appuntamento, perché sarà utile a capire dinamiche delicate e complesse da affrontare, soprattutto dopo il covid e a fronte dei due anni di lockdown che hanno profondamente cambiato anche comportamenti e sentire dei nostri ragazzi – Ci premeva fare qualcosa di concreto e utile per rispondere al bisogno di supporto che ci arriva dalle famiglie, ma che si manifesta anche quotidianamente nelle scuole e questo appuntamento di certo aiuterà a capire meglio i percorsi possibili – Grazie all’aiuto del Presidente del Consiglio Comunale, Luigi Febo, siamo riusciti a dare in tempi brevi a questa opportunità corpo e forma – viene evidenziato sul sito web. A tale proposito ringraziamo i responsabili di Prospettive didattiche con i quali abbiamo attivato importanti sinergie a vantaggio dei nostri ragazzi e della nostra azione amministrativa di competenza e ringraziamo Rossi per fare tappa a Chieti, inserendoci in un circuito di incontri che sappiamo fittissimo”. “Si tratta di una importante occasione – così Luca Flacco, di Prospettive Didattiche – Stefano Rossi è un vero e proprio nome della pedagogia, che attraverso il suo viaggio nella comunità scolastica ha acquisito un’autorevolezza che deriva da un’esperienza variegata, capace di catturare anche l’attenzione delle famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dirige il Centro Didattica Cooperativa ed è curatore scientifico di Prospettive Didattiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo aver lavorato per anni in progetti di contrasto all’abbandono scolastico in situazioni di forte marginalità e disagio ha modellizzato un ricco set di strumenti e percorsi su cui ha già formato 600 scuole e oltre 80 mila docenti – aggiunge la nota pubblicata. È un autore di numerose pubblicazioni – aggiunge la nota pubblicata. Scrive per Feltrinelli, Pearson, Focus. La sua pagina Facebook molto seguita dai docenti è “Stefano Rossi Didattica Cooperativa”. Il suo ultimo libro edito da Feltrinelli è “Mio figlio è un casino” (2022). Siamo certi che la giornata di Chieti sia un’opportunità per tutti per confrontarsi e anche per aprirsi a prospettive nuove e competenti nel difficile e delicato rapporto fra adulti e ragazzi”. Info sul metodo al link che segue: https://www.prospettivedidattiche – it/prodotto/classi-tempesta-strumenti-metodo-rossi/

