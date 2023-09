Chieti, Farmacia 3, nuovo inizio, stamane l’inaugurazione

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 9 settembre 2023 – Nuovo inizio per la Farmacia comunale 3 del Tricalle, gestita da Chieti Solidale – Oggi il simbolico taglio del nastro dopo il nuovo allestimento degli spazi dedicati al pubblico, voluto dalla società di gestione con l’Amministrazione al fine di elevare la qualità di servizi e offerta per la città. “Le nostre farmacie sono dei veri e propri gioielli – così il sindaco Diego Ferrara – dove l’utenza di ogni età non solo trova accoglienza e risposte, ma può usufruire di servizi importanti per la salute e in grado di alleggerire le strutture territoriali – aggiunge la nota pubblicata. La Farmacia 3 della zona del Tricalle ha poi una trincea importantissima alle spalle: vaccinazioni, tamponi, profilassi anti covid che ha visto tutto il personale a disposizione sempre, sono un bagaglio di esperienza e disponibilità prezioso e forte su cui l’Amministrazione sicuramente punta – si apprende dal portale web ufficiale. Voglio ringraziare il personale, per una disponibilità che va oltre il ruolo di ognuno e che abbiamo provato anche durante il difficile periodo della pandemia – si legge sul sito web ufficiale. Sorrisi e accoglienza che contraddistinguono questa e le altre farmacie municipali – Oltre all’orario continuato dal lunedì al venerdì, alla Farmacia 3 si possono fare: Ecg, holter pressorio e cardiaco, esame urine, profilo lipidico, teledermatologia, consulenza dietistica gratuita, Glicemia, foratura lobi, Cup, si può avere fornitura protesica e fornitura per celiaci – precisa la nota online. Grazie a queste disponibilità e all’offerta le nostre farmacie sono riferimenti per il territorio e l’intenzione, d’intesa con Chieti Solidale, è quella di potenziarle in termini di personale e servizi, perché possano continuare a lavorare per la comunità più sensibile, quella che ha bisogno di supporto e cura”. “Teniamo molto alle nostre farmacie – così il presidente di Chieti Solidale Pierluigi Balietti – Ci abbiamo investito e continueremo a farlo – riporta testualmente l’articolo online. Avvieremo iniziative utili per la collettività. Venite a trovarci, troverete cortesia, qualità, prezzi concorrenziali e contribuirete a supportare la erogazione di servizi per il sociale”. #comunedichieti #farmaciacomunale

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it