Chieti, Farmacie, online il bando per l’assunzione di 4 farmacisti a tempo indeterminato

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 18 novembreo 2023 – Pubblicato sul sito di Chieti Solidale l’avviso pubblico bando di selezione per la formazione di una graduatoria temporanea per l’assunzione attraverso titoli e colloquio di 4 farmacisti con contratto a tempo indeterminato-full time liv. 1 exa1 Contratto Assofarm da impiegare nelle farmacie comunali gestite da Chieti Solidale Srl. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è quello del 15 dicembre alle ore 12. La domanda dovrà essere consegnata a mani presso gli uffici della società situati in via G. M. Mazzetti n. 18 a Chieti, nelle giornate d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Il termine di scadenza è perentorio, pena l’inammissibilità della candidatura – si apprende dal portale web ufficiale. L’avviso nel link https://www.spa33.it//CHIETISOLIDALE/SchedeGeneriche/Detail/3003504/14/191/SchedeGeneriche “L’intento del Comune e della società è quello di procedere a 4 assunzioni per potenziare il personale arruolando lavoratori a tempo indeterminato – così il sindaco Diego Ferrara – . Abbiamo scelto questa via, perché ci preme assicurare dignità al lavoro e qualità alle nostre farmacie che fino ad oggi hanno avuto queste quattro figure a scadenza, nel senso che, trattandosi di personale a tempo determinato, una volta formati e trascorsi due anni tali professionalità non potevano essere rinnovate – Con il bando procederemo ad arricchire la nostra pianta organica, per un settore che rende possibili importanti passi avanti e introiti al Comune”. “Si procede in trasparenza, come annunciato – spiega il presidente della società Pierluigi Balietti – Da qualche giorno abbiamo pubblicato l’avviso, perché quella della normativa e della massima trasparenza è la strada che verrà seguita – viene evidenziato sul sito web. Esperiti i termini per la presentazione delle domande la palla passa a una Commissione di valutazione per la selezione e valutazione dei candidati, di questo organismo non possono far parte i membri del CdA, né coloro che ricoprono, o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, cariche politiche presso l’Ente locale socio o che siano rappresentati di partito – riporta testualmente l’articolo online. L’accesso è aperto a tutti coloro che hanno i requisiti previsti dal bando, fra quelli specifici si ricordano: Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento) in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Laurea Specialistica quinquennale (LS) in Farmacia o Farmacia Industriale (LS-14 o LM 13) e titolo di abilitazione all’esercizio della professione, conseguito presso l’Università; ovviamente l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti; un’ottima conoscenza della lingua italiana e preferibile conoscenza di una seconda lingua straniera e l’aver svolto attività di farmacista per almeno 18 mesi nell’ultimo triennio – L’auspicio è che tutto possa svolgersi nei tempi e senza intoppi, in modo da poter accogliere il nuovo personale quanto prima e procedere anche con gli altri progetti che riguarderanno attività e potenzialità delle nostre farmacie”.

