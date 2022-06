Chieti, Febo e Di Pasquale: “Il verbale della seduta sarà inviato agli invitati istituzionali assenti”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti,

28 giugno 2022 – “Sarà nostra premura come Ufficio di presidenza, fare avere il

verbale della seduta del Consiglio comunale sulla sanità teatina di ieri alla

Regione, alla direzione generale della Asl, all’Università, nelle persone di

presidente, assessore, manager e Rettore che avevamo invitato a partecipare e

che purtroppo non hanno risposto positivamente alle nostre aspettative”, così

il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e la vicepresidente Silvia Di

Pasquale –

“Un’occasione

mancata, ma non perduta, ringraziamo i delegati della Asl che ci hanno messo la

faccia e restiamo sì con l’amaro in

bocca per via della mancata presenza di Regione e Università e dirigenza Asl, soggetti

con cui volevamo interloquire al fine di consegnare loro simbolicamente le

istanze sollevate dal Consiglio, ma non desistiamo dall’intenzione di instaurare

un dialogo con essi, a beneficio della comunità che è anche la prima utente

della nostra sanità. Non possiamo non sollecitarlo, perché ci preme conoscere

lo stato dei progetti, se ce ne sono, dei finanziamenti in cantiere e in itinere

per il nostro ospedale e le intenzioni in capo ad ogni soggetto per la sua

competenza, in merito alla soluzione dei problemi che affliggono le nostre

strutture e che anno dopo anno si moltiplicano, rendendo la salute un diritto

complesso da esercitare – si apprende dalla nota stampa. Tutto questo al fine di promuovere una sinergia

istituzionale efficace e trasparente, capace di dare risposte concrete alla

popolazione, alle istituzioni che non hanno la sanità come azione prioritaria,

al territorio, di cui Chieti è di certo e deve restare un riferimento come

capoluogo di provincia e per via delle sue strutture storicizzate e di

eccellenza”.

