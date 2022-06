Chieti, Febo e Di Pasquale su consiglio straordinario

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 25 giugno 2022 – “Lunedì mattina si svolgerà una seduta

straordinaria del Consiglio comunale su un argomento che tocca da vicino la

città e la comunità teatina e del territorio, una seduta che non ha matrice

politica, perché a chiederla sono stati tutti i gruppi rappresentati

nell’assise, nata con una finaliutà unica, quella di dare risposte alla

popolazione che ogni giorno ha bisogno di cure, prevenzione e servizi”, così il

presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e là vicepresidente Silvia Di

Pasquale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“L’auspicio è che gli interlocutori regionali e locali della Asl

rispondano a questo bisogno, partecipando alla seduta – così Febo e Di Pasquale

– sia perché ricade in un periodo particolarmente sensibile, viste le notizie

riportate dalla stampa, sia per le decisioni prese da chi dovrebbe risolvere

problemi e criticità in capo alla Asl. Dunque, l’idea è quella di una seduta

costruttiva, un confronto positivo per capire che tipo di visione la Regione ha

per la sanità teatina, presidi e servizi territoriali, conoscere lo stato dei

finanziamenti annunciati, proporre soluzioni, capaci di alleviare i disagi

registrati e, purtroppo sempre più spesso, denunciati dagli utenti del pronto

soccorso, dai pazienti e famigliari di quanti hanno bisogno di curarsi e

vogliono farlo nella propria città. È giusto che ciò avvenga, infatti questa

era una seduta attesa da tempo e che abbiamo costruito in modo trasversale,

proprio perché è urgente la risposta alla posizione politica – viene evidenziato sul sito web. L’auspicio è che

da Chieti lunedì, così com’è accaduto con il Consiglio sul progetto di

velocizzazione della linea Roma-Pescara, parta un messaggio chiaro e forte alla

Regione e alla Asl, che non è una levata di scudi, ma un invito a sedersi a un

tavolo su cui disegnare, insieme, il futuro della sanità teatina, a cui

approdino certezze su tempi e notizie su finanziamenti e scelte prima che si

realizzino – aggiunge testualmente l’articolo online. Un tavolo che nasce da un’esigenza sentita prima di tutto dalla

comunità: dialogare su quello che è il diritto più importante, specie dopo la

pandemia, quello alla salute e avere strutture all’altezza di questo compito”.

