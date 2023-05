Chieti, Febo su sentenza Corte dei Conti: “Il piano dell’Amministrazione era un tentativo doveroso per la città

- Advertisement -

Comune di Chieti

Chieti, 13 maggio 2023 – “Nelle 115 pagine della Corte sul pronunciamento relativo al piano di riequilibrio, viene ricostruita perfettamente, con fatti e motivazioni, come si è giunti all’attuale e difficile situazione economica e finanziaria – Viene messa in chiaro la sedimentazione delle criticità, rimaste irrisolte anno dopo anno, dal lontano 2012 e nonostante i diversi richiami della Corte dei Conti che, costantemente, ha chiesto al Comune una soluzione ai problemi di cassa e di struttura che solo l’attuale governo cittadino ha cominciato ad affrontare”, così il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo sulla sentenza – “L’Amministrazione Ferrara ha percorso la doverosa via del tentativo di riequilibrio, scelta politica motivata soprattutto dalle condizioni in cui versava la città nel 2020, ma, come si legge nel testo dei giudici, non abbastanza efficace per escludere lo scenario a cui non avremmo voluto ricorrere – spiega Febo – Abbiamo avuto sulla strada anche il Covid, che ha paralizzato la nostra attività, bloccando la capacità di riscossione, riattivata solo al termine della pandemia e anche grazie alle scelte fatte su Teateservizi – Senza entrate ben poco si poteva incidere, ma il riequilibrio andava tentato – aggiunge testualmente l’articolo online. Una scelta condivisa dalla maggioranza e dal Consiglio che con la delibera del dicembre 2021 ha imboccato la difficile via del risanamento – riporta testualmente l’articolo online. Aspettiamo ora il pronunciamento dei Revisori dei conti del Comune, entro i termini stabiliti si deciderà il da farsi, nel frattempo sarà attivata un’operazione verità sullo stato dei conti e la situazione dell’Ente, di cui è giusto che la città venga messa al corrente in modo trasparente, carte e fatti alla mano”.Il deliberato della Corte in allegato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti.