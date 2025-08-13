- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 13, 2025
Attualità

Chieti, Ferragosto a Chieti, l’invito del Sindaco Diego Ferrara e dell’Assessore al Commercio Manuel Pantalone al commercio

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:  Chieti, 13 agosto 2025 – “Chieti a Ferragosto sarà viva e frequentata: restare aperti conviene e può trasformarsi in una bella opportunità per tutti”, è questo l’invito che il Sindaco Diego Ferrara e l’Assessore al Commercio Manuel Pantalone rivolgono alle attività commerciali e artigianali della città in vista delle giornate centrali d’agosto – “I dati della tassa di soggiorno parlano chiaro – spiegano –: le strutture ricettive, B&B, alberghi e camere sono al completo – La città è meta di turisti e visitatori, anche visibili nei loro tour fra le tante bellezze artistiche e architettoniche che abbiamo: è un’occasione importante per accogliere e far conoscere le eccellenze del nostro commercio – riporta testualmente l’articolo online. Per questo invitiamo le attività a valutare l’apertura anche nei giorni festivi di metà agosto, perché la presenza di visitatori è tangibile e può portare benefici concreti – Ferragosto, inoltre, sarà anche l’occasione per un tuffo nella storia perché com’è ormai tradizione e ringraziamo le autorità museali per questo, i musei archeologici della città resteranno aperti, un patrimonio straordinario che consigliamo di visitare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le collezioni di Villa Frigerje dellaCivitellasono un viaggio nel mondo italico e romano che vale la pena vivere, anche per chi abita qui e non le vede da tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Ferragosto teatino – concludono Sindaco e Assessore – può essere un momento in cui la città si mostra al meglio: accogliente, ricca di storia e di proposte, capace di coniugare turismo, cultura e commercio – recita il testo pubblicato online. Facciamo in modo di sfruttare questa occasione”.  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

