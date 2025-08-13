Chieti, Ferragosto a Chieti, l’invito del Sindaco Diego Ferrara e dell’Assessore al Commercio Manuel Pantalone al commercio

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: Chieti, 13 agosto 2025 – “Chieti a Ferragosto sarà viva e frequentata: restare aperti conviene e può trasformarsi in una bella opportunità per tutti”, è questo l’invito che il Sindaco Diego Ferrara e l’Assessore al Commercio Manuel Pantalone rivolgono alle attività commerciali e artigianali della città in vista delle giornate centrali d’agosto – “I dati della tassa di soggiorno parlano chiaro – spiegano –: le strutture ricettive, B&B, alberghi e camere sono al completo – La città è meta di turisti e visitatori, anche visibili nei loro tour fra le tante bellezze artistiche e architettoniche che abbiamo: è un’occasione importante per accogliere e far conoscere le eccellenze del nostro commercio – riporta testualmente l’articolo online. Per questo invitiamo le attività a valutare l’apertura anche nei giorni festivi di metà agosto, perché la presenza di visitatori è tangibile e può portare benefici concreti – Ferragosto, inoltre, sarà anche l’occasione per un tuffo nella storia perché com’è ormai tradizione e ringraziamo le autorità museali per questo, i musei archeologici della città resteranno aperti, un patrimonio straordinario che consigliamo di visitare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le collezioni di Villa Frigerje dellaCivitellasono un viaggio nel mondo italico e romano che vale la pena vivere, anche per chi abita qui e non le vede da tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Ferragosto teatino – concludono Sindaco e Assessore – può essere un momento in cui la città si mostra al meglio: accogliente, ricca di storia e di proposte, capace di coniugare turismo, cultura e commercio – recita il testo pubblicato online. Facciamo in modo di sfruttare questa occasione”.

