- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàChieti, Ferrara revoca l’ordinanza di divieto dell’uso potabile dell’acqua: “Riscontri ASL dicono...
Attualità

Chieti, Ferrara revoca l’ordinanza di divieto dell’uso potabile dell’acqua: “Riscontri ASL dicono che i  parametri sono conformi. Si torna alla normalità”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 20 marzo 2026 – Revocato il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili a Chieti Alta – si apprende dal portale web ufficiale. Si torna alla normalità, i riscontri della ASL hanno dato valori nei limiti di legge, pubblicata l’ordinanza di revoca – “Ho firmato subito la revoca del divieto di utilizzo dell’acqua a Chieti Alta, una volta avuti i riscontri delle analisi effettuate dalla Asl, necessari per procedere – così il sindaco Diego Ferrara – . I dati sono tutti conformi: i parametri sono ben al di sotto della norma e l’acqua è nuovamente utilizzabile per tutti gli usi – precisa il comunicato. Con ogni probabilità si è trattato di una contaminazione esterna e circoscritta, il controllo continua – si apprende dal portale web ufficiale. Anzi, l’accaduto attesta che il monitoraggio sui valori dell’acqua da parte della Asl, Arpa e Aca esiste e funziona: ciò significa che la qualità dell’acqua e la tutela della salute dei cittadini e delle cittadine sono priorità per tutti – Ringrazio il direttore generale della Asl con il quale sono stato in costante contatto in queste ore e gli uffici di Asl e Arpa che hanno gestito le verifiche per la tempestività e la disponibilità dimostrata – Per garantire la massima informazione, abbiamo predisposto anche una macchina con altoparlante che attraverserà le strade di Chieti Alta per comunicare tempestivamente la revoca del divieto – Ringrazio i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata in queste ore”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it