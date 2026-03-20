Chieti, Ferrara revoca l’ordinanza di divieto dell’uso potabile dell’acqua: “Riscontri ASL dicono che i  parametri sono conformi. Si torna alla normalità”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 20 marzo 2026 – Revocato il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili a Chieti Alta – si apprende dal portale web ufficiale. Si torna alla normalità, i riscontri della ASL hanno dato valori nei limiti di legge, pubblicata l’ordinanza di revoca – “Ho firmato subito la revoca del divieto di utilizzo dell’acqua a Chieti Alta, una volta avuti i riscontri delle analisi effettuate dalla Asl, necessari per procedere – così il sindaco Diego Ferrara – . I dati sono tutti conformi: i parametri sono ben al di sotto della norma e l’acqua è nuovamente utilizzabile per tutti gli usi – precisa il comunicato. Con ogni probabilità si è trattato di una contaminazione esterna e circoscritta, il controllo continua – si apprende dal portale web ufficiale. Anzi, l’accaduto attesta che il monitoraggio sui valori dell’acqua da parte della Asl, Arpa e Aca esiste e funziona: ciò significa che la qualità dell’acqua e la tutela della salute dei cittadini e delle cittadine sono priorità per tutti – Ringrazio il direttore generale della Asl con il quale sono stato in costante contatto in queste ore e gli uffici di Asl e Arpa che hanno gestito le verifiche per la tempestività e la disponibilità dimostrata – Per garantire la massima informazione, abbiamo predisposto anche una macchina con altoparlante che attraverserà le strade di Chieti Alta per comunicare tempestivamente la revoca del divieto – Ringrazio i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata in queste ore”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it