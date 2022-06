Chieti, Ferrara su Comitato ristretto

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 28 giugno 2022 – “Apprendiamo dalla

seduta del Comitato ristretto dei sindaci odierno che la Asl, a fronte di una

riunione tenutasi oggi stesso, tornerà indietro sulla scelta di chiudere

Geriatria, mutuando personale dalla Medicina e consulenze specialistiche esterne

al reparto, per dare manforte al Pronto Soccorso dell’ospedale clinicizzato teatino,

questo fino al 15 settembre, in modo da coprire le ferie – Sempre dalla riunione

odierna, siano stati messi a conoscenza di un progetto da 60 milioni di euro

per l’ospedale di cui il manager ci ha consegnato una prima bozza progettuale,

annunciando che entro il 15 luglio lo proporrà alla Giunta Regionale perché

possa finanziarlo e realizzarlo, ma di cui nessuno aveva mai avuto notizie”,

riferisce il sindaco Diego Ferrara, presidente del Comitato ristretto dei

sindaci – precisa il comunicato.

“Su Geriatria non posso che commentare

positivamente il dietrofront, risultato certo di una mobilitazione che ha unito

la nostra levata di scudi a quella dei medici e dei lavoratori e parti sociali

per una scelta sbagliata, dannosa e non risolutiva – incalza il primo cittadino

– Onestamente mi resta difficile non esprimere sconcerto per la risposta che come

Amministrazione comunale abbiamo chiesto alla Regione per lo stato della nostra

sanità: ieri, al Consiglio comunale straordinario dedicato, nessuno degli

interlocutori si è presentato, Schael in primis; ma di punto in bianco, oggi,

in seno a un Comitato convocato per parlare della situazione del pronto

soccorso e del bilancio, ecco che salta fuori dal cilindro niente di meno che una

prima bozza di progetto di massima per il riordino del nostro ospedale, ancora

una volta non condiviso con il territorio, nato nelle stanze della Asl e di cui

nessuno era a conoscenza – viene evidenziato sul sito web. Un elaborato a dir poco embrionale, visto che il

manager non lo ha proposto ancora nemmeno alla Giunta Regionale e un metodo che

purtroppo non è ancora quello che al nostro territorio serve per salvare la sua

sanità, perché non ha il crisma della concretezza, che dopo il covid è invece

un must per il diritto alla salute, per la comunità e per una sana sinergia

istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dunque, soluzioni tampone

per il pronto soccorso e uno specchietto per allodole denominato “piano di

riordino” per l’ospedale”: queste non possono essere considerate una risposta

concreta a istanze precise e urgenti che dominano la realtà sanitaria

territoriale e che potevano essere date in presenza, ieri, davanti a un

Consiglio comunale che si è invece preferito disertare –

Piuttosto, cosa accadrà al Pronto soccorso

dopo settembre? E con quali fondi si porterà avanti il progetto di rilancio annunciato

oggi? Che certezze ha tale intenzione, che ci è stata sottoposta prima di avere

il placet della Giunta regionale, la stessa che ha tolto a Chieti i fondi e che

ha annunciato il rilancio che ad oggi non c’è stato?

Saremo ben felici di confrontarci con il

presidente Marsilio, l’assessore alla Sanità e il direttore generale della Asl,

quando avremo qualcosa di più credibile di un’ipotesi stampata a colori, ma senza

coperture e certezze”.

