Chieti, Ferrovia, incontro con i cittadini e i comitati sabato a Brecciarola

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 15 giugno 2023 – Si svolgerà sabato 17 giugno 2023 alle ore 19 in Piazza San Bartolomeo a Brecciarola, davanti a Casone, l’incontro voluto dall’Amministrazione comunale e dalle Commissioni congiunte Ferrovia e Sviluppo del territorio per fare il punto sulla situazione dell’opera di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara – viene evidenziato sul sito web. “Così come è sempre accaduto, continueremo a condividere notizie, proposte e iniziativa sull’opera con i cittadini e i rappresentanti dei comitati Comferr, Molino, FerroVia e Insieme per Brecciarola – così il sindaco Diego Ferrara e i due presidenti Vincenzo Ginefra e Pietro Iacobitti – Così come abbiamo riattivato il contatto con i sindaci interessati dall’opera quando siamo venuti a conoscenza della possibilità di perdere le risorse per via dei ritardi che accompagnano l’iter del primo lotto e che spingerebbero il Governo a puntare su altre direttrici, altrettanto facciamo con i cittadini, facendo il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive che ci riguardano in base alla futura fattibilità dell’opera – viene evidenziato sul sito web. Di questo parleremo sabato all’incontro, in cui, dopo aver ufficializzato il deposito del ricorso al Tar contro la stesura attuale del progetto, raccoglieremo anche proposte e suggerimenti per una nuova interlocuzione, se possibile, con la Regione ed RFI, ammesso che tempi, modi e risorse, rimetteranno in carreggiata l’opera”.

