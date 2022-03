Chieti, Ferrovia, lunedì la Commissione speciale presenterà la variante ai comitati cittadini

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti,

19 marzo 2022 – Torneranno a riunirsi lunedì 21 marzo con due sedute contigue

aperte ai comitati cittadini le commissioni congiunte Urbanistica e Speciale

sul progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara – viene evidenziato sul sito web. La prima è

alle 9 e l’altra si svolgerà alle 10, entrambe con un unico ordine del giorno,

la presentazione ai comitati di Brecciarola e di contrada Mulino del progetto di variante, illustrato

dalle Amministrazioni comunali di Chieti e Manoppello all’ultimo appuntamento

del dibattimento pubblico sull’opera a cura di RFI.

- Pubblicità -

“Riferiremo

ai comitati lo stato dell’arte e illustreremo la variante che potrebbe

risolvere i problemi più impattanti del progetto – così il presidente della

Commissione, Vincenzo Ginefra – Dopo

il Tavolo tecnico di giovedì 17 marzo scorso a Pescara, nel corso del quale si

è approfondita la proposta alternativa di tracciato presentata dai Comuni di

Chieti e Manoppello; nella serata di ieri, venerdì 18 marzo, è stata trasmessa

dalla Coordinatrice del Dibattito Pubblico Iolanda Romano la documentazione

relativa agli studi condotti dal gruppo di progetto Lotti 1 e 2 di RFI e

Italferr, prodotto sulla base delle sollecitazioni e delle indicazioni ricevute

dal territorio e confluite all’attenzione della Commissione Speciale con la

cosiddetta “variante dei cittadini” che prevede la realizzazione del

raddoppio di tracciato in zona Interporto – recita il testo pubblicato online. Uno studio che nasce dal lavoro dei

tecnici comunali e del Presidente del Consiglio Luigi Febo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Un

correttivo proposto dal sindaco Diego Ferrara e dagli altri sindaci

interessati, in modo così fermo, da convincere i tecnici del dibattimento

pubblico, in primis ad accoglierlo e che se si concretizzerà tisolverà buona

parte dei problemi legati all’impatto dell’opera – Questo studio accettato da

RFI verrà presentato ai Comitati Brecciarola e Mulino in Commissione lunedì alle

ore 9.00 e ai Cittadini in loco a Brecciarola Giovedì 31 marzo alle ore 15.00

in presenza del Sindaco Diego Ferrara e della Coordinatrice del Dibattito

Pubblico Iolanda Romano unitamente ai Progettisti Italferr”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it