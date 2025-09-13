Chieti, Festa Patronale di San Martino e Palio delle Contrade, si chiude con Nduccio

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale: Chieti, 13 settembre 2025 – “Domani sera si chiuderà la Giornata di Festa Patronale e la XV edizione del Palio delle Contrade di San Martino Vescovo a Chieti Scalo con uno spettacolo che saprà conquistare e divertire il pubblico: sul palco ci sarà Nduccio, nell’ambito degli eventi scalini, prodotto e promosso dall’Amministrazione comunale d’intesa con la parrocchia – “Un finale tuttoda ridere per la festa di San Martino, con il nostro mattatore di storie abruzzesi, divulgatore instancabile del dialetto e interprete di una comicità che da sempre sa unire generazioni e comunità – così il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – . Invito tutti a partecipare a questo momento conclusivo della festa, che rientra a pieno titolo tra gli eventi più sentiti e partecipati dello Scalo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà l’occasione per ridere insieme, ritrovare la leggerezza della tradizione popolare e salutare degnamente una manifestazione che, anche quest’anno, ha saputo legare memoria, identità e comunità. Vi aspettiamo per celebrare insieme, con la verve unica di Nduccio, un appuntamento che è ormai parte del cuore delle nostre radici”.

