- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Settembre 13, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàChieti, Festa Patronale di San Martino e Palio delle Contrade, si chiude...
Attualità

Chieti, Festa Patronale di San Martino e Palio delle Contrade, si chiude con Nduccio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:  Chieti, 13 settembre 2025 – “Domani sera si chiuderà la Giornata di Festa Patronale e la XV edizione del Palio delle Contrade di San Martino Vescovo a Chieti Scalo con uno spettacolo che saprà conquistare e divertire il pubblico: sul palco ci sarà Nduccio, nell’ambito degli eventi scalini, prodotto e promosso dall’Amministrazione comunale d’intesa con la parrocchia – “Un finale tuttoda ridere per la festa di San Martino, con il nostro mattatore di storie abruzzesi, divulgatore instancabile del dialetto e interprete di una comicità che da sempre sa unire generazioni e comunità – così il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – . Invito tutti a partecipare a questo momento conclusivo della festa, che rientra a pieno titolo tra gli eventi più sentiti e partecipati dello Scalo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà l’occasione per ridere insieme, ritrovare la leggerezza della tradizione popolare e salutare degnamente una manifestazione che, anche quest’anno, ha saputo legare memoria, identità e comunità. Vi aspettiamo per celebrare insieme, con la verve unica di Nduccio, un appuntamento che è ormai parte del cuore delle nostre radici”.  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it