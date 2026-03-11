Chieti: Festival delle Biblioteche scolastiche e premiazione del Premio Letterario “La Città che Ascolta”

Chieti, terzo giorno del FBS/Festival: Chieti Capitale delle Biblioteche Scolastiche e Premiazione per “La Città che ascolta”

Chieti si conferma capitale delle biblioteche scolastiche con la terza giornata del FBS/Festival che si è svolta giovedì 12 marzo. Le scuole provenienti da tutta la regione Abruzzo hanno preso parte al Festival delle Biblioteche Sociali presso la Biblioteca “Marilia Bonincontro”. In questa giornata speciale, si è svolta anche la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale “Città di Chieti – La Città che Ascolta”, dedicato alla poetessa Marilia Bonincontro.

La rete BIBLIARS – Biblioteche scolastiche abruzzesi in rete, direttrice di rete: prof.ssa Paola Di Renzo, ha riunito scuole e biblioteche scolastiche provenienti da diverse province della regione, manifestando un crescente interesse per il festival. Le biblioteche scolastiche non sono solo luoghi di conservazione dei libri, ma anche spazi di educazione alla lettura, di formazione e di costruzione della comunità educativa.

La giornata è stata allietata dal progetto “Biblioteca Umana – Gli Uomini Libro” ispirato al romanzo Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, a cura di Beniamino Cardines. In questa iniziativa, le storie vengono raccontate direttamente dalle persone, trasformando i libri in “umani” e la biblioteca in uno spazio di ascolto vivo e dialogo.

Nel pomeriggio, presso la Biblioteca “Marilia Bonincontro”, sono stati organizzati laboratori, performance e incontri realizzati dalle biblioteche scolastiche della rete BIBLIARS. Studenti, docenti e comunità hanno potuto condividere le proprie esperienze e confrontarsi sulle pratiche di promozione della lettura.

La giornata si è conclusa con la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Chieti – La Città che Ascolta”, dedicato alla poetessa Marilia Bonincontro. Il premio intende valorizzare opere capaci di raccontare la società contemporanea, riconoscendo alla letteratura un ruolo fondamentale come strumento di ascolto, riflessione e partecipazione civile.

Attraverso questo riconoscimento, la città di Chieti si pone l’obiettivo di diventare una “città che ascolta”, riconoscendo nella cultura e nella letteratura strumenti essenziali per comprendere il nostro tempo e rafforzare i legami tra le persone. Il Premio Letterario Nazionale si propone di diventare un appuntamento nazionale annuale per autori, lettori e nuove narrazioni, consolidando il ruolo delle biblioteche come luoghi vivi di incontro e partecipazione.