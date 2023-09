Chieti, Fiere, torna I Love Reptiles.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 23 settembre 2023 – Si svolgerà i prossimi 14 e 15 ottobre, presso il padiglione della Camera di Commercio nella sede dell’ex Foro boario, la seconda edizione di “I Love Reptiles”, l’appuntamento con l’esposizione di rettili che, nella passata edizione, ha richiamato una partecipazione straordinaria – “Crediamo fermamente in questa manifestazione fieristica – affermano l’assessore Pantalone e il consigliere Giannini – si tratta di una fiera Internazionale di animali esotici, organizzata dalla “ILR International – È un evento unico nel suo genere che ospita più di 150 espositori provenienti da tutta Europa, un momento d’incontro tra appassionati del settore e professionisti, ma anche curiosi, che piano piano si avvicinano a questo mondo spettacolare”. Gli animali in esposizione sono diversi, per lo più rettili, anfibi ed aracnidi, ma anche uccelli e tutto ciò che serve al loro benessere e mantenimento – Tutti gli animali esposti nella fiera, sono animali nati in cattività e non prelevati dal loro ambiente naturale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

