Chieti, Finiti gli interventi di riqualificazione delle aree esterne del casinetto di Villa Frigerj. Oggi l’inaugurazione

Chieti,

23 maggio 2022 – Pubblica riconsegna stamane di un’importante opera di

riqualificazione nel cuore della Villa Comunale, che ha previsto la sistemazione

delle aree in prossimità del Casinetto Frigerj e la riqualificazione del

ponticello di via Guido Costanzi, una spesa di 99.000 euro, finanziata con

fondi di bilancio dell’Amministrazione – L’area è stata simbolicamente

consegnata ai bambini della città dal sindaco Diego Ferrara, dagli assessori a

Lavori Pubblici e Ambiente e transizione ecologica Stefano Rispoli e Chiara

nonché il progettista e i realizzatori dell'intervento

“Quello

aperto ufficialmente oggi è Il primo prato verde della nostra Villa comunale che

consegniamo alla città con l’auspicio che ne abbia cura, affinché possano

goderne tutti il più a lungo possibile – così il sindaco Diego Ferrara e

gli assessori Stefano Rispoli e Chiara Zappalorto – Il nuovo

manto erboso, la riqualificazione delle opere, delle aiuole, degli arredi e della

ex casa del custode, di fatto, restituiscono dignità alla nostra Villa comunale,

ex casa del custode, di fatto, restituiscono dignità alla nostra Villa comunale,
che da oggi riacquista tutta la sua parte superiore

posizione decentrata rispetto a quelle maggiormente frequentate, ma comunque presenti

nella memoria storica, negli affetti e costumi della teatinità. È nato un prato, il primo della Villa, a

seguito della riqualificazione di tutto il verde presente in questa sezione; sul

fabbricato, già abitazione del custode della Villa (il cosiddetto casinetto

Frigerj), è stata effettuata una manutenzione straordinaria delle facciate e

del tetto, la zona prospiciente, invece, è sempre stata esclusa dalla

fruibilità, perché erano aree mai curate per essere accoglienti; oggi abbiamo

recuperato anche gli arredi, meglio posizionati; rifatto l’illuminazione e aggiunto

una presenza silente e artistica, un gregge silente che richiama la storica

transumanza per la Villa

dai lavori è quello del ponticello pedonale di via Costanzi, messo in sicurezza,

dai lavori è quello del ponticello pedonale di via Costanzi, messo in sicurezza,
ritinteggiato e riqualificato, come pure le aree adiacenti

primo importante passo di riqualificazione architettonica e ambientale della

Villa Comunale a cui procederemo sia con interventi mirati al verde che

partiranno a breve e che puntano anche al recupero e alla rifunzionalizzazione

del campetto comunale, lavori imminenti, che saranno messi in campo una volta

opere, sia per la condivisione con altri enti responsabili della tutela dell'ambiente

opere, sia per la condivisione con altri enti responsabili della tutela dell’ambiente

e del patrimonio architettonico e storico, in primis la Soprintendenza con la

quale c'è dialogo e sinergia costante

attrezzati a verde sarà una priorità ricorrente in tutti gli interventi futuri

da parte nostra, perché su questo è anche basato il miglioramento della qualità

di vita urbana e dell’immagine cittadina che intendiamo portare avanti”.

“L’intervento

ha interessato una porzione della Villa Comunale prima inaccessibile e utilizzata

come deposito comunale – così l’architetto Dario Di Luzio che ha curato

la progettazione – L’open ha eliminato ogni barriera, recinzione ed ostacolo

realizzando un ampio prato aperto – È stato eseguito un restauro della copertura

e delle facciate dell’edificio della ex casa del custode, il casinetto Frigerj,

creando una continuità funzionale con l’area in prospettiva di un suo utilizzo

e gestione per attività di incontro ed intrattenimento

collocata alla sommità del prato, denominata Peqere, è una scultura

“vivibile”, sui temi della pastorizia e della transumanza,

caratteristici della tradizione e della storia del nostro territorio

geometrici essenziali assemblati per dar vita ad un simbolico gregge composto

da dodici pecore, ognuna delle quali rivolta nella medesima direzionale, in

posizione eretta o in posizione di brucare l’erba – Una sola di esse sembra

essersi accorta dalla presenza del mondo circostante ed ergendosi con

attenzione e curiosità, incrocia lo sguardo del viandante

che, eludendo falsi miti e leggendarie storie di epici eroi, ci narra, senza

pregiudizi e con sottile ironia, un aspetto fondamentale dell’origine della

nostra cultura e del "disegno" del nostro territorio

chiave contemporanea esse non vuole rappresentare ma evocare, non vuole

piacere ma stimolare, non vuole celebrare ma raccontare e, come tale, non va

contemplata ma vissuta

storico che attraversa via Costanzi

disposizione questo luogo esclusivo per rilassarsi sul prato, giocare

sull’erba, prendere il sole magari gustando un panino confidando nell’educazione

ed il rispetto dei cittadini”.

