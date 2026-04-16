Chieti, Finiti i lavori al Campo di Sant’Anna. Pronto a tornare operativo per la nuova stagione. L’Amministrazione: “Siamo riusciti a strappare l’impianto all’abbandono a cui era relegato. Presto la gara per la gestione”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:COMUNICATO STAMPA Chieti, 15 aprile 2026 – Ultimati gli interventi di riqualificazione del campo di Sant’Anna, che tornerà operativo a brevissimo Sarà riconsegnato alla città domani, mercoledì 15 aprile, il riqualificato campo di Sant’Anna, oggetto di lavori resi possibili con fondi della Presidenza del Consiglio che hanno interessato tutta la struttura – si legge sul sito web ufficiale. Un finanziamento di 722.000 euro, del bando Sport e Periferie della Presidenza del Consiglio, per 583.000 euro di lavori effettivi – “Un impianto di eccellenza con spogliatoi riqualificati, un nuovo mando erboso e la messa in sicurezza della tribuna – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Lo scorso 10 aprile il Rup dell’intervento, il geometra Cristiano Antonicelli, ha inviato la notifica di fine lavori alla Presidenza del Consiglio, Sport e periferie – Voglio ringraziare il nostro dirigente, l’architetto Carlo Di Gregorio e il funzionario dell’Ufficio gare Claudio Fedele, perché abbiamo veramente fatto un lavoro costante e serrato per definire l’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo dovuto anche procedere al subentro della quota di compartecipazione del Chieti, mancavano 160.000 euro che garantiamo noi come Comune e dopo la rescissione a danno per le inadempienze della società che ne aveva la gestione e compartecipava alla rinascita – si apprende dal portale web ufficiale. Attraverso questi lavori abbiamo riqualificato un campo lasciato all’abbandono, che aveva bisogno di tornare a nuova vita – viene evidenziato sul sito web. Adesso il prossimo passaggio sarà la gara per la concessione della struttura, una gara che prevederà anche una serie di interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche che non erano stati posti in fase progettuale nell’ambito del finanziamento, ma che andremo a definire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per quello che riguarda l’omologazione, l’ufficio procederà ad inviare il fine lavori per definitiva partenza, ma siamo veramente fiduciosi che da qui a pochissimi giorni si possa procedere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Insomma una struttura che partirà in tempo per la prossima stagione e veramente al pieno del suo potenziale, abbiamo diverse società che fanno calcio in città e siamo felici perché daremo a loro e ai loro settori giovanili la possibilità di avere un impianto all’avanguardia”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it