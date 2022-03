Chieti, Finiti i lavori di riqualificazione nel quartiere della Civitella

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

.Chieti 25 marzo 2022 – Ultimati i lavori di riqualificazione del quartiere della Civitella e aree limitrofe a via Ravizza, una delle zone centrali della città interessati da interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione della pavimentazione – si apprende dalla nota stampa.

“Abbiamo effettuato una manutenzione straordinaria che la zona aspettava da tempo – riferiscono il sindaco e l’assessore Rispoli – Diversi gli interventi messi in opera soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione che in molti tratti era deteriorata e sconnessa e poteva rappresentare un rischio per la pubblica incolumità. I lavori hanno riguardato anche le aree verdi e gli arredi, in più zone divelti e ripristinati, soprattutto nella zona di via San Rocco, nonché la sistemazione dell’area prospiciente la chiesa di Santa Maria della Civitella – si apprende dal portale web ufficiale. Vogliamo ringraziare la cittadinanza, per la pazienza dimostrata in queste settimane di interventi, ma siamo lieti di poter restituire loro una parte di città più bella e funzionale di com’era qualche mese fa”.

