Chieti, Fino al 4 settembre il parco giochi del villaggio Celdit aperto fino alle 22

Chieti, 8 agosto 2022 – “Resterà

aperto fino alle ore 22 il parco giochi del Villaggio Celdit a

Chieti Scalo per consentire all’utenza dell’area verde di viverla in sicurezza

anche nelle ore serali”, annunciano il sindaco Diego Ferrara e

l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto –

“Si tratta di una decisione che la renderà

fruibile fino al 4 settembre, in modo da consentire alle famiglie di avere un

altro luogo di aggregazione dove trascorrere le serate estive con i propri

bambini al seguito – recita il testo pubblicato online. Siamo certi che animare i parchi sia un modo per ridurre

criticità e problemi e, laddove possibile, cercheremo di farlo sempre di più, perché

la città e soprattutto dopo la pandemia, ha bisogno di riappropriarsi della

vita all’aria aperta e dei luoghi dove tornare a incontrarsi in sicurezza”.

