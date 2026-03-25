Chieti, FLC CGIL difende libertà di insegnamento: no all’intimidazione e alla propaganda politica

La FLC CGIL di Chieti ha diffuso un comunicato stampa riguardante le azioni che minano la libertà di insegnamento, concentrandosi in particolare sulle recenti accuse rivolte a due prestigiosi istituti scolastici teatini. Il liceo classico G.B. Vico e lo scientifico Filippo Masci sono stati inseriti in un’interrogazione parlamentare presentata da Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera per Fratelli d’Italia, al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sotto l’accusa di non aver dato “adeguato seguito” al Giorno del Ricordo.

La FLC CGIL di Chieti esprime con fermezza la propria contrarietà verso queste azioni, definendole come una forma di propaganda politica piuttosto che un vero e proprio atto di tutela della memoria storica. La commemorazione del Giorno del Ricordo, istituita dalla legge del 2004, non prevede rigide imposizioni da parte del ministero, ma invita le scuole a organizzare iniziative coerenti con lo spirito della ricorrenza.

L’interrogazione presentata da Rampelli e i suoi colleghi si basa su “testimonianze raccolte”, senza specificare la provenienza di tali segnalazioni. La FLC CGIL Chieti chiede che le fonti di queste accuse siano rese pubbliche, sottolineando l’importanza della trasparenza in questi casi. I docenti degli istituti coinvolti hanno già smentito i