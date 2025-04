Chieti, Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, online l’avviso. Domande possibili fino al 15 giugno

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 30 aprile 2025 – È online l’avviso finalizzato a erogare assegni per il Fondo Nazionale per la non autosufficienza – viene evidenziato sul sito web. Il Piano Locale per la Non Autosufficienza Fondo 2023, prevede l’erogazione di prestazioni di persone non autosufficienti in condizione di disabilità grave e gravissima – viene evidenziato sul sito web. Gli interventi e i servizi sono finalizzati a facilitare la piena integrazione della persona non autosufficiente in ogni contesto della vita e ad alleviare l’impegno quotidiano e implementare la domiciliarità dei nuclei famigliari – aggiunge la nota pubblicata. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 15 giugno 2025 prossimo esclusivamente mediante l’utilizzo dell’App “Smart.PA” del Comune di Chieti – L’accesso è consentito tramite SPID. In caso di impossibilità e/o ulteriori istruzioni è possibile rivolgersi al Segretariato Sociale agli sportelli di Chieti-centro storico: palazzo ex Inps di viale Amendola, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17.00 tel. 0871341566; a Chieti Scalo- Piazza Carafa, invece il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 tel. 0871/341330. Nel link l’avviso e tutte le informazioni relative a requisiti e soggetti beneficiari: https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/fondo-nazionale-per-la-non-autosufficienza-fondo-2023-approvazione-avviso – recita il testo pubblicato online. .html “L’avviso è operativo e l’app pronta a ricevere la documentazione – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche Sociali Alberta Giannini – . Diverse le tipologie degli interventi: dal servizio di Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata, all’assegno di Cura per le persone in condizione di disabilità gravissima, nonché l’assegno di Cura per persone in condizione di disabilità grave – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I beneficiari sono in primis le persone anziane (ultrasessantacinquenni) con alto bisogno assistenziale e le persone con disabilità gravissima; le persone anziane (ultrasessantacinquenni) non autosufficienti con basso bisogno assistenziale e le persone con disabilità grave che, ai fini dell’accesso ai servizi e interventi finanziati con il Fondo, sono beneficiarie dell’indennità di accompagnamento; le persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il meccanismo della richiesta e dell’erogazione attraverso l’app SmartPa Chieti è ormai consolidato e consente tempi più sostenibili e trasparenza, come supporti tanto sensibili richiedono e meritano”.L’avviso è anche in allegato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it