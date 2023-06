Chieti, Fossati e canali, manutenzione straordinaria in corso

- Advertisement -

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 9 giugno 2023 – Sono in corso a Chieti scalo nell’area del Fosso Pila i primi interventi previsti per la messa in sicurezza del territorio, manutenzione straordinaria fossati, canali e cunette, aree a rischio di frane o idraulico – riporta testualmente l’articolo online. “Partiti gli interventi su canali e scarpate messi in cantiere per agire sul territorio comunale più vulnerabile – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori pubblici e manutenzione Stefano Rispoli – La manutenzione straordinaria riguarderà diverse zone, strada Belvedere, strada della Pace, la condotta delle acque meteoriche della Colonnetta, il canale di via Madonna delle Piane, fosso Scavolino, i canali di Montello-San Martino e quello al bivio di Brecciarola – viene evidenziato sul sito web. Una risposta a criticità tali da anni, su cui interveniamo che grazie al finanziamento ministeriale e al lavoro fatto in questi 2 anni, un’attività urgente, perché le condizioni meteo delle scorse settimane hanno amplificato il rischio derivante dalle condizioni di mancata manutenzione, ma anche importante perché risponde alle istanze dei cittadini”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it