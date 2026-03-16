Chieti, Francesco Menna riconfermato presidente Provincia con oltre 51.000 voti

Francesco Menna è stato riconfermato presidente della Provincia di Chieti nelle elezioni che si sono svolte ieri, con un totale di 51.142 voti a suo favore. Il suo avversario, Di Nardo, ha ottenuto 38.751 voti.

I dettagli del voto nelle diverse fasce di popolazione mostrano che Menna ha ricevuto il sostegno della maggior parte degli elettori, con un numero significativo di voti anche nelle zone più popolose. Le elezioni hanno confermato la fiducia dei cittadini nei confronti del presidente uscente.

L’esito delle elezioni è stato annunciato oggi alle 17.30 nella sala consiliare della Provincia di Chieti. La vittoria di Menna rappresenta un importante momento per l’amministrazione locale e per il futuro della provincia.

L’ufficio stampa della Provincia di Chieti ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la riconferma di Francesco Menna alla guida della nostra provincia. Confidiamo che la sua esperienza e la sua leadership continueranno a portare benefici alla nostra comunità”.

La Provincia di Chieti è nota per la sua bellezza paesaggistica e per le numerose attrattive turistiche presenti sul territorio, tra cui il Parco Nazionale della Maiella e la Via Verde della Costa dei Trabocchi. L’amministrazione guidata da Menna si impegnerà a promuovere lo sviluppo sostenibile e a valorizzare le risorse naturali e culturali della provincia.

Le elezioni provinciali a Chieti confermano la stabilità politica e la continuità amministrativa, offrendo una prospettiva positiva per il futuro della provincia e dei suoi abitanti.