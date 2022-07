Chieti, Garante dei diritti dell’Infanzia, il sindaco nomina l’avvocato Matilde Giammarco

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti 29 luglio 2022 – Il sindaco Diego

Ferrara ha nominato il Garante per l’infanzia, si tratta dell’avvocato Matilde

Giammarco, esperta in diritto famigliare e mediazione, professionista apprezzata

in città e persona da sempre attiva sulle tematiche dell'infanzia e dell'adolescenza.

La figura è istituita sotto la Presidenza del Consiglio comunale, nasce a seguito

dell’iniziativa della consigliera Barbara Di Roberto, promotrice della mozione proponente

e del regolamento che ha istituito tale figura, inedita per la città. Tale ruolo

non prevede oneri per l’Ente, il Garante resterà in carica per tutto il mandato

amministrativo del Sindaco, da regolamento l’incarico è rinnovabile non più di

una volta.

“All’avvocato che ha già accettato tale nomina

va il nostro più sincero buon lavoro – così il sindaco Diego Ferrara – L’Amministrazione vuole attraverso tale

figura completare l’azione amministrativa dedicata ai bambini, che hanno un

posto di rilevo e trasversale ai vari settori interessati dal nostro mandato

politico – Ho designato una persona di legge che con la sua esperienza, la sua

cultura e la sua empatia, siamo certi saprà esprimere al meglio le esigenze che

abbiamo riportato nel bando per la selezione di questa figura. Una figura di

garanzia e super partes, insomma, perché tali devono essere le tutele per i

bambini ai quali è rivolta la nostra azione amministrativa più sensibile. Sin

dal primo momento abbiamo operato affinché Chieti possa diventare anche una

città a misura di bambino, con questa carica rafforziamo tale volontà vegliando

sui diritti, che sono la base, ma anche ragionando sugli spazi, sul

potenziamento dei servizi ai bambini e alle famiglie, disegnando una città che

tenga conto anche degli adulti di domani”.

“Accolgo con piacere questa nomina – così l’avvocato

Matilde Giammarco

– perché traduce un’esperienza che mi appartiene come avvocato esperto in Diritto

di Famiglia e mediazione e che sono onorata di portare avanti grazie a questo

incarico – Sono certa che ci sarà tanto di buono da fare e disponibile a concertare

con l’Amministrazione iniziative, eventi, progetti e un’attività completa e

organica che abbia come riferimento centrale i nostri bambini e il loro mondo,

nonché quello degli adolescenti e dei ragazzi che vive un periodo

particolarmente delicato, specie dopo la pandemia. Faremo al più presto una

pianificazione delle cose possibili, creando sinergie o rafforzando quelle

presenti con istituzioni, associazioni, soggetti che si occupano di infanzia e

adolescenza, a partire dalle scuole, con cui sarà costante il contatto e la

presenza, ad arrivare alla comunità che sarà interessante coinvolgere nelle

nostre attività e in un percorso fatto di proposta, scambio e ascolto”.

“Si tratta di una figura di garanzia istituita

sotto la Presidenza del consiglio – aggiunge il presidente del Consiglio

comunale Luigi Febo

– a cui teniamo molto, così come teniamo alla voce dei bambini che a Chieti si

esprime anche istituzionalmente attraverso il CCR. Siamo pronti a collaborare

con la Garante, mettendo a disposizione l’Ufficio di Presidenza, pronto a fare

da riferimento ad attività istituzionali da portare avanti a favore dei bambini

e dei ragazzi. Siamoi certi che l'avvocato saprà esprimere al meglio il

potenziale di questa figura nuova per Chieti e onorati di averla istituita”.

“Oggi si realizza un piccolo sogno – aggiunge la

consigliera Barbara Di Roberto

– La mozione è nata subito dopo l’insediamento della nuova amministrazione,

perché fosse uno dei primi obiettivi del nuovo corso – Con questo intento ho

lavorato anche al testo del regolamento istitutivo, perché potesse rispecchiare

un ruolo aderente alla realtà dei bambini, ma soprattutto in grado di

rappresentarla e diventarne non solo voce, ma braccio operativo e di sostegno.

Comincia un cammino proficuo, quello capace investire l’Amministrazione

direttamente e coinvolgerla concretamente nell’attuazione di politiche attive per

l’infanzia al passo con i tempi e con la complessa situazione che la nostra

città e la comunità intera vive in questo momento storico”.

