Chieti, Giorno del ricordo, solidarietà sindaco Ferrara e Giunta ai licei Vico e Masci: “No a ingerenze sull’autonomia scolastica”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 21 marzo 2026 – Il sindaco Diego Ferrara e l’intera Giunta comunale di Chieti esprimono piena solidarietà ai licei cittadini G.B. Vico e Filippo Masci, finiti al centro di una interrogazione parlamentare relativa alle iniziative per il Giorno del Ricordo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Riteniamo profondamente inopportuno – dichiarano il primo cittadino con la Giunta – che istituzioni scolastiche vengano esposte a forme di pressione o, peggio, inserite in elenchi che rischiano di assumere i contorni di una “lista nera”, cosa grave, oltre che inopportuna e anche frettolosa, considerato che le celebrazioni della ricorrenza sono parte integrante dell’agenda delle istituzioni, nonché quelle scolastiche, comprese quelle citate nella lista – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un approccio che non contribuisce al necessario clima di rispetto e collaborazione tra istituzioni – precisa il comunicato. Le scuole sono luoghi di formazione, confronto e crescita civile – si apprende dalla nota stampa. La loro autonomia, sancita dall’ordinamento, va tutelata e rispettata – si legge sul sito web ufficiale. Spetta alle comunità scolastiche, nel rispetto delle indicazioni generali, costruire percorsi didattici coerenti con i propri progetti educativi – precisa il comunicato. Il Giorno del Ricordo rappresenta un momento importante di memoria e riflessione per il Paese, che deve essere affrontato con serietà, equilibrio e profondità, senza strumentalizzazioni – aggiunge la nota pubblicata. Alle dirigenti, ai docenti e agli studenti dei licei Vico e Masci va il sostegno dell’Amministrazione comunale, con la certezza che continueranno a svolgere il proprio ruolo con professionalità, responsabilità e attenzione ai valori della memoria e della democrazia”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it