Chieti, Giostre per S. Giustino, Sì della Giunta. L’assessore Pantalone: “Confermata la storica presenza in occasione del Santo Patrono”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti 16 aprile 2025. Sì della Giunta all’installazione delle giostre nell’area antistante lo stadio Angelini in occasione della festa del Santo Patrono – “Con questa delibera ribadiamo la tradizionale presenza delle giostre in occasione delle festività del Santo Patrono, un appuntamento storico e di grande tradizione per la nostra città – dichiara l’assessore al Commercio Manuel Pantalone –. Abbiamo confermato la loro collocazione nel parcheggio antistante lo Stadio Guido Angelini, luogo ormai riconosciuto da operatori e famiglie come punto di riferimento per il Luna Park teatino – recita il testo pubblicato online. Secondo quanto stabilito, le attrazioni saranno installabili a partire dal 19 aprile 2025, con apertura ufficiale del parco prevista per il 25 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In occasione dell’evento sportivo previsto per il 27 aprile, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza condivise con laQuestura, è stato disposto chele giostre restino spente e chiuse due ore prima e due ore dopo la partita – si apprende dal portale web ufficiale. Il definitivo sgombero dell’area è previsto per il 10 maggio, salvo possibilità di nuova apertura nei giorni successivi – precisa la nota online. In base agli esiti del confronto con le autorità e al dialogo costruttivo con gli operatori dello spettacolo viaggiante, è stata infatti prevista la possibilità di riaprire il Luna Park nello stesso sito o, in alternativa, nel parcheggio del Palatricalle, dal11 o 19 maggio fino al 25 maggio, con sgombero finale entro il 30 maggio 2025. Ringrazio gli uffici comunali, la Questura e gli operatori per la collaborazione – Il nostro obiettivo è garantire un evento tanto atteso in condizioni di ordine, sicurezza e rispetto per il contesto urbano – riporta testualmente l’articolo online. Il Luna Park è, e resta, una festa della comunità, un’occasione per vivere la città con gioia e partecipazione”.

