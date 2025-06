Chieti, Giovani e impresa, evento di lancio del progetto “ChietiLab_Idee in Crescita

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 5 giugno 2025 – Prima uscita ufficiale quella di oggi alla Camera di Commercio di Chieti per il progetto ChietiLab_Idee in Crescita, dedicato alla promozione dell’imprenditorialità giovanile e allo sviluppo di reti tra enti, istituzioni e mondo produttivo – Si tratta di una sinergia territoriale nell’ambito del Fondo per le Politiche Giovanili 2022 – Linea di intervento 3, II edizione – Avviso “Giovani e Impresa”, oltre Chieti tra i partner figurano l’ECAD di Montedorisio, con Chieti comune capofila insiene ai comuni di Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Lama dei Peligni e Roccascalegna, oltre a partner istituzionali come l’Università d’Annunzio, l’Agenzia di sviluppo della Camera di Commercio di Chieti-Pescara e associazioni di categoria come CNA, Confartigianato e Confcommercio e dell’ambito sociale come l’APS Dinamiche inclusive che ha redatto il progetto, Informagiovani e Erga Omnes Teate on air. Erano presenti Lucio Laudadio consigliere del Comune di Lama dei Peligni; Giuseppe Tiberini, vicesindaco di Gessopalena; Sandro D’Ercole dell’Ufficio di Piano Comune di Monteodorisio, ECAD 14; Rosita Paolucci presidente di Dinamiche Inclusive; Ivano La Pergola presidente dell’Agenzia di Sviluppo; Giovanna Di Tella, vicedirettrice di Confartigianato; Marisa Tiberio presidente di Confcommercio Chieti; Luca Di Muzio, operatore dell’Agenzia per il lavoro della CNA. Presente anche le classi IV dell’Itis Savoia che da settembre saranno parte integrante delle attività.“Passiamo dalle parole ai fatti creando un’occasione straordinaria per i giovani del nostro territorio – dice l’assessore alle Politiche Giovanili Manuel Pantalone – Il finanziamento totale ammonta a 187 mila euro, di cui 150 mila euro dal bando e 37 mila euro come compartecipazione sulle attività da parte degli enti coinvolti, c’è stata da subito una grande intesa e operatività che vogliamo mettere a servizio dei giovani – aggiunge la nota pubblicata. ChietiLab_Idee in crescita punta a costruire un ecosistema imprenditoriale giovane e innovativo, fornendo strumenti e servizi concreti per trasformare le idee dei ragazzi in progetti d’impresa nei settori chiave del territorio: turismo, cultura e agroalimentare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie alla delibera approvata, il progetto entra nella fase operativa e sarà pronto a partire non appena ricevuti i fondi necessari – L’obiettivo è coinvolgere i giovani tra i 18 e i 35 anni in un percorso attivo, con sei azioni integrate che includono orientamento, accompagnamento e supporto alla creazione di nuove imprese – Elemento centrale sarà il potenziamento della app dell’Informagiovani di Chieti (in formato fisico e digitale) e l’attivazione di cinque sportelli nei Comuni partner, pensati per offrire assistenza pratica e personalizzata agli aspiranti imprenditori – precisa la nota online. Il Comune di Chieti coordinerà il progetto, gestendo il network degli sportelli e promuovendo eventi di lancio e chiusura per favorire la partecipazione attiva delle nuove generazioni”.

