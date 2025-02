Chieti, Giovani e imprese, Comune ammesso al finanziamento

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 28 febbraio 2025 – Il Comune di Chieti vedrà ufficialmente riconosciuti i finanziamenti per il progetto Chieti Lab_Idee in crescita – insieme per l’imprenditorialità, nell’ambito del bando ANCI “Giovani e Impresa”, finanziato dal Fondo delle Politiche Giovanili – Il Comune entra di fatto nella fase operativa del progetto che fra i partner vede l’ECAD di Montedorisio, i comuni di Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Lama dei Peligni e Roccascalegna, oltre a partner istituzionali come l’Università d’Annunzio, l’Agenzia di sviluppo della Camera di Commercio di Chieti-Pescara e diverse associazioni di categoria – si legge sul sito web ufficiale. Il finanziamento totale ammonta a 187 mila euro, di cui 150 mila euro dal bando e 37 mila euro come compartecipazione sulle attività da parte degli enti coinvolti – precisa il comunicato. “Felici di questo passo avanti che ci consentirà di passare dalle parole ai fatti creando un’occasione straordinaria per i giovani del nostro territorio – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche Giovanili Manuel Pantalone – Chieti Lab_Idee in crescita intende costruire un ecosistema imprenditoriale giovanile, fornendo strumenti e servizi concreti per accompagnare i giovani nella creazione di imprese innovative e sostenibili nei settori strategici del territorio: turismo, cultura e agroalimentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con la delibera adottata nei giorni scorsi passiamo dalle parole ai fatti, in una fase che darà il via al progetto una volta recepiti i fondi per poter procedere e per coinvolgere i giovani in una partecipazione attiva che punta a trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali su cui scommettere per il futuro”. Il progetto si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni, prevede 6 azioni integrate per offrire servizi di orientamento, accompagnamento e supporto alla creazione di nuove imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cuore dell’iniziativa sarà il potenziamento di una app per i giovani, sia fisica che digitale, in uso all’Informa Giovani di Chieti e la creazione di 5 sportelli territoriali nei Comuni partner, che offriranno supporto pratico e specialistico agli aspiranti imprenditori – precisa il comunicato. Il Comune di Chieti si occuperà del project management generale e del coordinamento delle attività degli sportelli informativi, organizzando eventi di lancio e finali per garantire la massima partecipazione e coinvolgimento dei giovani –

