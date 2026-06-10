Chieti, Giovanni Legnini proclamato sindaco di Chieti.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dissesto idrogeologico, Università, macchina amministrativa e cantieri i primi passi: “Subito una serie di incontri per fissare la tabella di marcia e arrivare alla definizione della Giunta e al primo Consiglio comunale” Chieti, 10 giugno 2026 – Con la proclamazione ufficiale avvenuta questa mattina nella Sala del Consiglio Provinciale, Giovanni Legnini ha assunto formalmente la carica di sindaco della Città di Chieti, dando avvio alla nuova fase amministrativa del capoluogo teatino, che procederà venerdì con la proclamazione dei consiglieri comunali eletti – aggiunge la nota pubblicata. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Commissione elettorale, Enrico Colagreco, i componenti della Commissione, il sindaco uscente Diego Ferrara, i consiglieri comunali eletti e quelli della precedente consiliatura – viene evidenziato sul sito web. “Assumo oggi questo incarico con senso profondo di responsabilità e di servizio verso la città che ringrazio nuovamente per la fiducia espressa – si legge sul sito web ufficiale. La fascia tricolore non è soltanto un simbolo, ma l’espressione concreta della funzione del sindaco, che rappresenta una delle responsabilità più esposte e più vicine ai cittadini – precisa il comunicato. È un impegno che richiede disciplina, equilibrio e senso delle istituzioni – ha esordito il sindaco Giovanni Legnini – . Nei prossimi giorni avvierò immediatamente il percorso per la formazione della Giunta – Ho già programmato una serie di incontri di ascolto con le forze politiche e le liste civiche che hanno sostenuto il progetto amministrativo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo è costruire una squadra che rispecchi un insieme di innovazione ed esperienza, con una prevalenza di energie nuove, nel pieno rispetto delle pari opportunità e con una adeguata rappresentanza di genere – si apprende dalla nota stampa. Ritengo inoltre importante valorizzare anche una composizione equilibrata sul piano territoriale e generazionale, perché il ricambio e la competenza devono procedere insieme – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Giunta sarà definita indicativamente entro metà giugno, anche se il mio impegno è quello di accelerare i tempi, compatibilmente con le scadenze istituzionali, a partire dalla convocazione del primo Consiglio comunale che dovrà tenersi entro venti giorni dall’insediamento – Tra le priorità immediate alcune direttrici fondamentali, già al centro del programma elettorale: il dissesto idrogeologico, a tal proposito ho già fissato incontri con il Comitato di Santa Maria e con i proprietari che hanno subito la perdita della propria abitazione; i rapporti con l’Università, domani vedrò il Magnifico Rettore, Liborio Stuppia, per definire le operazioni di acquisizione del Palazzetto de’ Veneziani da parte del Comune; la riorganizzazione della macchina amministrativa, fra i primi incontri ci sarà anche quello con la struttura dei lavori pubblici, per valutare le urgenze operative e gli interventi da attivare in relazione alle scadenze imminenti legate al PNRR. Inoltre, domani ho convocato una riunione con tutto il personale comunale, per ringraziare i dipendenti per il lavoro svolto e condividere con loro un percorso di riorganizzazione dell’Amministrazione, che sarà improntato a maggiore efficienza, trasparenza e capacità operativa – si legge sul sito web ufficiale. Le prime settimane saranno dedicate all’ascolto, alla ricognizione delle urgenze e alla definizione di un metodo di lavoro che metta al centro l’efficacia dell’azione amministrativa e la vicinanza ai cittadini che per me sono principi di alto valore e di massima importanza”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it