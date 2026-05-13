Chieti, Giro d’Italia a Chieti: tutte le strade chiuse, i divieti, scuole chiuse e le modifiche alla viabilità previste dall’ordinanza. Il sindaco: “Una manifestazione importante da accogliere e vivere al massimo degli standard di sicurezza e partecipazione”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 13 maggio 2026 – In occasione della partenza dell’8ª tappa del 109° Giro d’Italia “Chieti–Fermo”, in programma sabato 16 maggio 2026, il Comune di Chieti ha emanato il dispositivo straordinario di viabilità necessario per garantire sicurezza, organizzazione e regolare svolgimento della manifestazione sportiva: Centro Operativo Comunale aperto per dare supporto alla tappa attraverso le varie funzioni di assistenza alla popolazione; scuole chiuse, gli istituti che sono aperti anche nella giornata di sabato; prescrizioni per la mobilità con divieti di sosta e transito prima e dopo la partenza – si apprende dal portale web ufficiale. La corsa partirà alle ore 13.15 da Piazza San Giustino e attraverserà il seguente percorso cittadino: Piazza San Giustino, Via Pollione, Corso Marrucino, Piazza Trento e Trieste, Via Vernia, Via Pianell, Via Madonna degli Angeli, Piazza Monsignor Venturi, Via Madonna della Misericordia, Via Colonnetta, Piazzale Marconi, Viale Abruzzo, Via Tirino – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno presenti circa 184 atleti professionisti e oltre 110 mezzi ufficiali fra auto e moto al seguito della corsa, con assistenza sanitaria dedicata composta da auto mediche e ambulanze – si apprende dalla nota stampa. “Accogliere il Giro d’Italia significa garantire standard elevati di sicurezza e organizzazione – sottolinea il sindaco Diego Ferrara –. Chiediamo collaborazione e attenzione alle prescrizioni previste, consapevoli che si tratta di un appuntamento importante da vivere per la sua storicità e anche per l’occasione di eccezionale volano per l’immagine e la promozione della città”. Aree organizzative e logistiche: divieti e chiusure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dalle ore 15.00 del 15 maggio alle ore 19.00 del 16 maggio sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in: Via Pollione, Via Arcivescovado, Via Arniense (da Corso Marrucino/Via Toppi fino a Largo Cavallerizza, Piazza Rocchetti, Largo Cavallerizza, Via S. Olivieri (da Via Ciampoli a Via A. Herio), Via A. Herio (da Largo Cavallerizza a Via Porta Napoli). – Dalle ore 17.00 del 15 maggio alle ore 18.00 del 16 maggio sarà invece vietato il transito in: Via Arniense (nel tratto interessato), Via S. Olivieri, Via A. Herio . Consentito il passaggio solo a residenti e autorizzati dotati di parcheggio interno – Terminal bus e deviazioni – precisa la nota online. L’ordinanza prevede inoltre: la soppressione del Terminal Bus di Via A. Herio dalle 17.00 del 15 maggio alle 18.00 del 16 maggio; deviazioni obbligatorie per autobus e traffico privato in Piazza Matteotti, Via Toppi e Via Ciampoli; modifiche temporanee al senso di marcia in diverse strade limitrofe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Divieti di sosta sul percorso del Giro – recita il testo pubblicato online. Per il giorno 16 maggio, dalle ore 6.00 alle ore 16.00, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione lungo tutto il percorso cittadino della gara, in particolare in: Largo Valignani, Corso Marrucino, Piazza Trento e Trieste, Via N. Vernia, Via Pianell, Via Madonna degli Angeli, Piazza Monsignor Venturi, Via Madonna della Misericordia, Via Colonnetta , Piazzale Marconi , Viale Abruzzo, Via Tirino – recita il testo pubblicato online. – Ulteriori divieti di sosta riguarderanno: Via Priscilla, Via Ravizza, Piazza Templi Romani, Via Spaventa, Via dei Vezii, Via Lanciani, Largo San Gaetano, Via M.V. Marcello, Via Ferrara, Largo Barbella , Via dei Domenicani , Via Vicentini, Piazza Umberto I, Via dei Gesuiti , Via Viaggi, Piazza De Laurentiis Chiusura al traffico – aggiunge testualmente l’articolo online. Dalle ore 10.45 del 16 maggio e fino a cessate esigenze sarà vietato il transito veicolare lungo tutte le strade interessate dal percorso di gara; nelle vie che vi confluiscono; presso tutte le principali intersezioni coinvolte – Rotatorie e strade chiuse – si apprende dalla nota stampa. Fra le principali chiusure previste: rotatoria Viale Maiella/Piazza Mons. Venturi/Via Madonna degli Angeli; rotatoria Via Colonnetta/Via Palizzi; rotatoria Piazzale Marconi/Viale Abruzzo/Viale B. Croce; rotatoria Viale Abruzzo/Via Ortona; rotatoria Viale Abruzzo/Via Mattei; rotatoria Via Aterno/Via Tirino/Viale Abruzzo; rotatoria Megalò/Via Tirino; rotatoria Ponte delle Fascine – si apprende dalla nota stampa. – Previsti inoltre: divieti di transito in Via Vasto, Via De Virgiliis, Via Avezzano, Via Mattei, Via Arenazze, Via De Turre; obblighi di svolta e deviazioni su Viale Gran Sasso, Via Nicolini, Via Aterno, Via Gizio, Via Madonna della Vittoria e altre arterie cittadine – recita la nota online sul portale web ufficiale. – La Polizia Locale potrà adottare ulteriori modifiche temporanee alla circolazione per esigenze di ordine pubblico e sicurezza – L’Amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti con anticipo nelle fasce orarie interessate dall’evento – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it