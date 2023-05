Chieti, GIRO D’ITALIA, COME MUOVERSI DOMENICA 7 MAGGIO

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

COSA PREVEDE L‘ORDINANZA PER LA PARTENZA DEL GIRO-E: Istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 6 e 7 maggio 2023, dalle ore 15 del 6 alle ore 21,00 del 7, in Piazza Garibaldi, intera piazza, ovvero nell’area centrale adibita a parcheggio, nonché nei quattro tratti viari laterali che costeggiano detta area centrale; lstituzione del divieto di transito veicolare, per il giorno 7 maggio 2023, dalle ore 8,00 alle ore 21,00, in Piazza Garibaldi, intera piazza, e nel tratto di Via F. Salomone compreso tra le due intersezioni con Piazza Garibaldi; Istituzione delle seguenti ulteriori limitazioni, durante il periodo di chiusura al transito di cui al punto 2., fino alle ore 12,45 del giorno 7 maggio 2023, quando tutte le aree di intersezione delle strade che sboccano nel percorso di gara saranno interdette; – l’obbligo di procedere diritto verso Via Picena, per i veicoli in uscita da Via L. Camarra; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Picena, per i veicoli in uscita da Via Pietragrossa; – l’obbligo di svolta a destra verso Via Picena, per i veicoli in uscita da Via Nicolino; – la chiusura dell’uscita su Via L. Camarra nella rotatoria tra Via Picena, Via Masci e Via L. Camarra; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via A. Herio, per i veicoli in uscita da Via Valera e per i veicoli in uscita da Via Porta Pescara; – l’istituzione del senso vietato in Via F. Salomone, all’intersezione con Via Porta Pescara e Via del Tricalle; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via del Tricalle, per i veicoli provenienti da Via A. Herio; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via S. Olivieri o diritto verso Via del Tricalle, per i veicoli in uscita da Via Porta Pescara; 4. Istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 15 del 6 maggio alle 21 del 7 in Piazza Garibaldi, intera piazza, ovvero nell’area centrale adibita a parcheggio, nonché nei quattro tratti viari laterali che costeggiano detta area centrale: – in Via Arniense, dall’intersezione con Via N. da Guardiagrele all’intersezione con Piazza Garibaldi; – in Via P. A. Valignani, dall’intersezione con Piazza Garibaldi all’intersezione con Via Tiro a Segno – aggiunge testualmente l’articolo online. lstituzione del divieto di transito veicolare in Piazza Garibaldi e in Via P.A. Valignani, nei tratti viari indicati al punto 4., per il giorno 7 maggio 2023, dalle ore 8,00 alle ore 18,00; lstituzione delle seguenti ulteriori limitazioni, durante il periodo di chiusura al transito di cui al punto 5: – l’obbligo di svolta a sinistra verso Piazza Matteotti, per i veicoli in uscita da Via N. da Guardiagrele; – l’obbligo di svolta a sinistra verso P.le S. Anna, per i veicoli in uscita da Via D’Aragona e per i veicoli in uscita da Via Rossi; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Nicolino, per i veicoli provenienti da P.le S. Anna; COSA PREVEDE L’ORDINANZA PER IL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA: l’istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati delle seguenti strade attraversate dal percorso di gara della tappa del Giro d’Italia, per il giorno 7 maggio 2023, dalle ore 7,00 alle ore 16,00: – Viale Unità d’Italia (tratto di competenza), Viale B. Croce, Via Colonnetta, Via Madonna della Misericordia, Piazza Mons. Venturi, Via Madonna degli Angeli, Via A. Herio, Via S. Olivieri, Via F. Salomone, Via L. Camarra, Via Masci fino al Km. 3 + 700 (tratto di competenza) 8. Istituzione del divieto di transito veicolare in tutte le strade attraversate dal percorso di gara, indicate al punto 7., nonchè presso tutte le aree di intersezione che vi sboccano,per il giorno 7 maggio 2023, dalle ore 12,45 alle ore 16,00 circa, fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica” e comunque fino a cessate esigenze; 9. lstituzione delle seguenti limitazioni e deviazioni, durante il periodo di chiusura al transito di cui al punto 8.: – la chiusura dell’uscita sul tratto a valle di Via dei Vestini (in direzione Viale Unità d’Italia e Viale B. Croce) presso la rotatoria posta alla confluenza tra Via dei Vestini e Via Pescara; – l’obbligo di svolta a destra verso Via dei Vestini – lato Ospedale, per i veicoli provenienti da Via Pescara; – l’obbligo di svolta in direzione Via Pescara, per i veicoli in uscita da entrambe le traverse di Via D’Annunzio su Via Campobasso; – il senso vietato in Via Campobasso, all’intersezione con Via Pescara; – il senso vietato in Via F. P. Tosti, all’intersezione con Via Pescara; – il divieto di transito veicolare in Via L. da Penne, all’intersezione con Via Pescara; – la chiusura dell’uscita verso Via M. Gelber, presso la rotatoria alla confluenza tra Via Piaggio e Via M. Gelber; – la chiusura dell’uscita verso Via Palizzi e dell’uscita verso Via M. da Caramanico, presso la rotatoria alla confluenza tra Via Pescara, Via Maestri del Lavoro, Via M. da Caramanico e Via Palizzi; – il divieto di transito veicolare in Via De Virgiliis e in Via Pietrocola, all’intersezione di dette strade con Via M. da Caramanico; – l’obbligo di svolta a destra verso Viale Abruzzo, per i veicoli provenienti da P.le Marconi – area antistante la Stazione Ferroviaria; – la chiusura dell’uscita verso P.le Marconi, presso la rotatoria alla confluenza tra Viale Abruzzo e Via Ortona; – il divieto di transito veicolare in Via Avezzano, all’intersezione con Via Ortona; – il divieto di transito veicolare in Via Vasto, all’intersezione con Via Ortona; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Ortona – lato Via Caduti sul Lavoro, per i veicoli provenienti da Via Palena; – l’obbligo di svolta a destra verso Via Caduti sul Lavoro, per i veicoli provenienti da Via Ortona – lato Viale Abruzzo; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Ortona, per i veicoli provenienti da Via De Crecchio; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Ortona – lato Viale Abruzzo, per i veicoli provenienti da Via Caduti sul Lavoro; – la chiusura dell’uscita verso Viale Maiella, presso la rotatoria alla confluenza tra Via G. Spatocco, Viale Maiella e Via per Popoli; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Viale Maiella – lato Via per Popoli, oppure diritto verso Via Madonna della Vittoria, per i veicoli provenienti da Via De Turre; – l’obbligo di svolta a destra verso Viale Maiella – lato Via per Popoli, per i veicoli provenienti da Via Madonna della Vittoria (tratto a monte); – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Madonna della Vittoria, per i veicoli provenienti da Viale Maiella – lato Via per Popoli; – l’obbligo di svolta a destra verso Viale Gran Sasso, per i veicoli provenienti da Via Ciampoli; – il divieto di transito veicolare nel tratto a monte di Via Arenazze, all’intersezione con Viale Gran Sasso; – l’obbligo di procedere diritto verso Via dei Peligni o a sinistra verso il tratto a valle di Via Arenazze, per i veicoli provenienti da Viale Gran Sasso – lato Piazza Falcone e Borsellino; – l’istituzione del divieto di transito veicolare in Corso Marrucino, all’intersezione con Piazza Trento e Trieste, e dell’obbligo di procedere diritto verso Via Zecca, per i veicoli provenienti da Piazza Trento e Trieste; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Pianell, per i veicoli provenienti da Via Porta Napoli; – il divieto di transito veicolare in Via Spaventa, all’intersezione con Via Ravizza e Via Priscilla; – il divieto di transito veicolare in Via Arniense, all’intersezione con Piazza Matteotti; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Piazza Matteotti, per i veicoli provenienti da Via Arniense – lato Piazza Garibaldi; – l’obbligo di svolta a destra verso Via Papa Giovanni XXIII, per i veicoli provenienti da Via C. De Lollis e da Via Mezzanotte; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Papa Giovanni XXIII, per i veicoli provenienti da Via S. Michele; – il divieto di transito veicolare in Via S. Eligio, alla confluenza con Via Paradiso, con obbligo di svolta a destra verso Via Sette Dolori, per i veicoli provenienti da Via Arniense; – il divieto di transito veicolare in Largo dell’Addolorata, all’intersezione con Via Sette Dolori e dell’obbligo di procedere diritto verso Via dei Cappuccini, per i veicoli provenienti da Via Sette Dolori; – il divieto di transito veicolare in Via Nicolino, all’intersezione con Via P. A. Valignani ed obbligo di procedere diritto verso il tratto a monte di Via P. A. Valignani, per i veicoli provenienti da Via P. A. Valignani–lato P.le S. Anna; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via dei Peligni, per i veicoli in uscita da Via Troisi; – la chiusura dell’uscita verso Via Picena, presso la rotatoria alla confluenza tra Via dei Peligni, Via Picena e Viale Gran Sasso; 10. lstituzione di tutte le altre chiusure al traffico e deviazioni necessarie per evitare che il flusso di traffico converga nella direzione del percorso di gara, durante il periodo di chiusura al traffico di cui al punto 8. MEZZI PUBBLICI ORARI, DEVIAZIONI CORSE E SERVIZI SOSPESI Panoramica – si legge sul sito web ufficiale. Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 chiusura al traffico di Piazza Garibaldi e Via Salomone nel tratto adiacente la piazza: – la linea 1 si attesterà presso il Terminal Bus di Largo Cavallerizza (tratto fino a Piazzale S.Anna soppresso a/r) – le linee 1/-2-3 e 3/ saranno regolari – la linea 5 sarà sospesa – la linea 7 effettuerà: Largo Cavallerizza – Via A.Herio – Via Madonna degli Angeli – Viale Gran Sasso – Via Picena – Via F.Masci – zona Peep – Via F.Masci – Strada Madonna del Freddo – Via G.Puccini – Via Verdi (zona Peep) – Via F.Masci – Via Picena – Viale Gran Sasso – Via Madonna degli Angeli – Via A.Herio – Largo Cavallerizza – – la linea 8 effettuerà: Largo Cavallerizza – Via Madonna degli Angeli Viale Gran Sasso – Via dei Peligni – Tricalle e viceversa Dalle ore 12.30 alle ore 16.00 chiusura di tutte le strade attraversate dal percorso della gara: il SERVIZIO SARÀ SOSPESO SU TUTTE LE LINEE.

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l'intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia.